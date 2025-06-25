فلوريان فيرتس .. "ميسي الألماني" الذي سيُخرج ليفربول من سجن صلاح ويفتح أبواب السعودية أمامه!

صفقة مدوية للريدز

في ليفربول، محمد صلاح هو الملك، كل شيء يبدأ وينتهي عنده، وهو السبب الرئيسي في أغلب بطولات الريدز على مدار السنوات الماضية، خاصة لقب الدوري الإنجليزي الأخير.

هذا ليس تقليلًا من فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر وأليكسيس ماك أليستر وغيرهم، ولكنها الحقيقة الواضحة أمام الجميع، لأن الفريق لما كان سيحقق البريمييرليج من دون صلاح في العام الأول للمدرب أرني سلوت.

ولكن المشكلة أن "الملك" يرهق ليفربول في كل مرة يأتي فيها موعد التوقيع على عقد جديد، ويحاول وكيل أعماله استغلال تألقه للحصول على أفضل اتفاق ممكن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الآن صلاح عمره 33 سنة، وعندما ينتهي عقده في يونيو 2027 يبدو أنه من "المستحيل" انجراف ليفربول وراء طلبات وكيل أعماله، لسببين، أولهما أنه على الأرجح سيكون مردوده انخفض لعامل السن، والثاني هو ميسي الألماني .. فلوريان فيرتس!