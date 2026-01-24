صلاح المنطفئ وفان دايك المحتج.. سلوت أمام الإقالة: هل كان ليفربول أفضل دون صفقات الصيف؟

في المقابل، قدم محمد صلاح مباراة كانت بمثابة اللغز، الذي استعصى على الفهم الجماهيري، فإذا نظرنا إلى لغة الأرقام الصرفة، سنجد إحصائيات قد تبدو مخزية للاعب بحجمه، حيث فقد صلاح الاستحواذ على الكرة في 21 مناسبة، وفشل بشكل يثير القلق في الفوز بأي صراع ثنائي أرضي بنسبة نجاح بلغت صفر من 6.

هذه الأرقام جعلت من مشاهدته اليوم مؤلمة، خاصة مع تكرار تعثره في اللمسة الأولى وفشله البدني في مجاراة سرعة مدافعي بورنموث.

ومع ذلك، يظل صلاح هو اللاعب الوحيد الذي يمتلك القدرة على تغيير المصير بلمحة واحدة، فهو من صنع هدف التعادل لسوبوسلاي حتى لو كانت تمريرته بسيطة من ركلة ثابتة قبل تسديد المجري.

وهو من كاد أن يحسم المباراة في الثواني الأخيرة باختراق استثنائي وعرضية أرضية مرت بغرابة من أمام الجميع.

هذه المفارقة تضع صلاح في قفص الاتهام بالرعونة وتراجع المستوى البدني، لكنها تبرئه في الوقت ذاته من تهمة غياب التأثير، فهو يحاول جاهداً الإبحار بسفينة متهالكة لا يساعده ركابها على النجاة.