Getty
"سيحدث في حالتين".. نجم ليفربول السابق يلمح لبيع صلاح إلى الدوري السعودي!
سجل صلاح: إجمالي الأهداف التي سجلها مع ليفربول
لا يمكن استبعاد التوصل إلى اتفاق انتقال في فترات الانتقالات القادمة. سيأمل أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز الحاليون أن يستعيد الفائز بالحذاء الذهبي أربع مرات - الذي سجل 250 هدفاً للنادي - بريقه خلال موسم 2025-26.
إذا ثبت أن الأمر كذلك، فلن تكون هناك حاجة للنظر في الانفصال. ومع ذلك، قد تختبر الفرق ذات الإنفاق الضخم في الشرق الأوسط عزيمة "الريدز"، في حين قد يقرر صلاح أنه يريد خوض تحدٍ جديد بعد كل شيء - حيث لا يزال لديه الكثير ليعطيه في كرة القدم وهو في سن 33 عاماً.
- Getty
انتقال صلاح: هل يمكن أن يوافق ليفربول على بيعه؟
قال حارس مرمى ليفربول السابق في تصريح لـ"GOAL": "لم يكن ليفربول مضطراً للتوقيع مع مو صلاح، ولم يكن مو صلاح مضطراً للتوقيع لليفربول. أعني، في النهاية، الصفقة التي وقعها كانت مناسبة للطرفين. وأعتقد أنه إذا جاء وقت، وأنا أعلم أن ليفربول ليسوا الوحيدين في هذا، فإن معظم الأسباب وراء التوقيع مع اللاعبين ستكون الأرقام التي ينتجونها".
وأضاف: "لذا يمكنك تصور موقف لا تكون فيه أرقام مو هي ما يحتاجه ليفربول. وإذا كان هناك (مشترٍ) محتمل في مكان آخر، فأنا متأكد من أنه من خلال المحادثة، لأن مو لديه رأي في ذلك، فإن ليفربول سيكون على استعداد للسماح له بالرحيل".
وزاد: "بموجب العقد، لا أعتقد أنني أستطيع رؤية موقف يبقى فيه مو فقط ليتقاضى راتبه. أعتقد أنه سيكون هناك موقف، من خلال المحادثة لأنني أعلم أن الحوار مع ليفربول جيد حقاً دائماً، حيث يجلس الطرفان ويناقشان المستقبل".
وواصل: "ومع ذلك، إذا بدأ مو في فعل ما يود ليفربول منه فعله، وأنا متأكد من أن مو يود فعله، وبدأ في تسجيل الكثير من الأهداف، فقد تُجبر أيديهم من قبل خاطب محتمل، لأنه أياً كان النادي المهتم، والسعودية منطقياً لأنهم هم من يملكون المال، فقد يقدمون عرضاً لا يستطيع ليفربول رفضه".
وأردف: "أعتقد أيضاً أن ليفربول سيكون لديه شخص ما بالفعل ليحل محل مو صلاح. بينما أقف هنا أنظر إلى قميص ديوجو جوتا الموقع الخاص بي، نحن نعرف الآن بوضوح الطبيعة الحتمية للحياة. أعتقد أن ليفربول، أكثر من أي شخص آخر حالياً، سينظر إلى وضع ديوجو ويقول، يجب أن نكون مستعدين. وسيكون ذلك مجرد أمر منطقي، من مستوى إنساني، ومن مستوى تجاري، بل وأكثر منطقية أن يكون هناك نوع من إدارة المخاطر فيما يتعلق باستبدال اللاعبين".
السنوات المتبقية: صلاح في نفس فئة رونالدو وميسي
أضاف جيمس بشأن تطلع صلاح للمستقبل، مع إظهار أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ما يمكن تحقيقه في سباق الاستمرارية: "مو يبلغ من العمر 33 عاماً فقط. كريستيانو رونالدو، أعلم أنه يلعب في السعودية، وهو يفعل ذلك منذ بضع سنوات فقط، لكن الرجل يبلغ من العمر 40 عاماً، وما زال يسجل على المستوى الدولي".
وختم: "مو، من المعروف جداً مدى لياقته البدنية. يستمر الناس في الحديث عن فقدان السرعة، لكنني لا أعتقد أنه فقدها بناءً على الأرقام، التي قيل لي إنها نفس ما كانت عليه من قبل. الشيء الوحيد الذي أود قوله هو ربما المدافعون الذين يلعب ضدهم أصبحوا أسرع. لذا فالأمر ليس مو، بل المنافسون فقط. ولكن في سن 33 عاماً، صحيح أن الرجل لديه عقد آخر بداخله (قادر على اللعب)، بسهولة".
- AFP
عقد في أنفيلد: صلاح قد يصل إلى 10 سنوات من الخدمة
من غير المرجح أن تتحقق هذه الشروط في أنفيلد، حيث يتطلع صلاح إلى إكمال عقد من الخدمة المخلصة في ميرسيسايد بالبقاء في محيطه الحالي حتى عام 2027، ولكن لا يوجد ما يشير إلى أنه سيتوقف عن اللعب في أي وقت قريب، وستظل قيمة انتقاله مرتفعة إذا ما قرر ليفربول الاستفادة منه مالياً في وقت ما خلال فترتي الانتقالات المقبلتين.
