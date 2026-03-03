"خسرنا الدوري" و"روشتة" المسكنات المعتادة: صفيح ريال مدريد الساخن بين دموع كارباخال وصافرات بيريز!

شهدت جنبات ملعب سانتياجو برنابيو ليلة حزينة ومظلمة في تاريخ النادي الملكي العريق بعد أن تجرع مرارة الهزيمة أمام ضيفه خيتافي بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

تجاوزت الخسارة مجرد ضياع لثلاث نقاط في مشوار المنافسة على اللقب إلى إعلان عن حالة من التفكك الفني والانهيار المعنوي الذي أصاب منظومة الفريق بأكملها.

دخل ريال مدريد اللقاء وهو يبحث عن استعادة توازنه لكنه اصطدم بواقع مرير وفريق منظم استطاع خطف هدف الفوز في الدقيقة 38 عن طريق اللاعب ساتريانو لتبدأ بعدها فصول درامية من الغضب الجماهيري الذي لم يتوقف حتى تلك اللحظة.