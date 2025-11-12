الوجه الآخر من صفقة نيمار الفاشلة .. "دجاجة تبيض ذهبًا" للهلال إلى الآن رغم الخسائر السعودية الكبيرة

"ما تراه ليس كما يبدو".. فهُناك بعض الأمور التي يتم الحكم فيها بشكلٍ سطحي؛ ولكننا عندما نتعمق أكثر، نجد مفاجآت كبرى.

من بين ذلك؛ صفقة انتقال الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم، صيف عام 2023.

الهلال تعاقد مع نيمار وقتها، قادمًا من صفوف العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان؛ في صفقة قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو، حسب كافة التقارير المحلية والعالمية.

وحصل الساحر البرازيلي على راتب أكثر من 100 مليون يورو، خلال عام ونصف مع الزعيم الهلالي، دون أن يقدّم أي شيء داخل المستطيل الأخضر؛ ليرحل بعدها إلى النادي البرازيلي العملاق سانتوس، وتحديدًا في يناير 2025.

لذلك.. من الطبيعي أن نقول بإن انتقال نيمار إلى الهلال؛ كان واحدًا من أفشل الصفقات في تاريخ المملكة العربية السعودية، بل وعالم الساحرة المستديرة بشكلٍ عام.

لكن هُناك بعض الأشياء التي تجعلنا نقول أيضًا بإن نيمار دا سيلفا جونيور، "دجاجة تبيض ذهبًا" للهلال حتى الآن؛ رغم الخسائر السعودية الكبيرة.