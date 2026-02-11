صفقة ترانزيت: نجم برشلونة مُجبر على الرحيل!.. بيئة الأهلي "الأنسب" والنصر سيستقبله بـ"أذرع مفتوحة"

لم يعد صخب "ميركاتو" دوري روشن السعودي للمحترفين، يكتفي باستقطاب النجوم الذين اقتربت مسيرتهم من النهاية؛ وإنما باتت البوصلة تتجه نحو المواهب الشابة، أيضًا.

وفي قلب هذا المشهد؛ يبرز اسم النجم الإسباني الشاب مارك كاسادو، متوسط ميدان فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

كاسادو يجد نفسه الآن أمام مفترق طرق حاسم، في مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك بعد قلة عدد الدقائق التي يتحصل عليها، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية؛ فإن اللاعب البالغ من العمر 22 سنة، منفتح على الانضمام إلى الملاعب السعودية في الصيف القادم.

انفتاح كاسادو على الانتقال إلى الملاعب السعودية؛ يأتي على الرغم من أن أولويته تظل البقاء في برشلونة، مع تمسك المدير الفني الألماني هانزي فليك به.

ورغم هذه الأولوية، مع تمسك فليك به؛ سنستعرض الأسباب التي قد تقود كاسادو إلى دوري روشن السعودي، مع النادي المناسب له وغيرها من الأمور المهمة..