"كواليس صفقة كريستيانو رونالدو والنصر غير حقيقية" .. مسلي آل معمر يكذب مسؤولًا كبيرًا ويكشف عن مفاجأة

الرئيس التنفيذي لأكاديمية "مهد" عبدالله حماد كشف عن تلقيه اتصالًا من الأسطورة كريستيانو رونالدو، عندما كان ينشط في صفوف فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم؛ ليستفسر فيه عن جدية السعودية في التعاقد معه، بشكلٍ رسمي.

وأوضح حماد أنه كان في الطائرة وقتها، متوجهًا إلى الدوحة القطرية؛ استعدادًا لمشاركة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2022.

وأضاف حماد: "أخبرت رونالدو وفريق عمله، أن السعودية جادة في التعاقد معه؛ ثم سألته إذا كان هو جاهز لهذه الخطوة".

وشدد الرئيس التنفيذي لأكاديمية "مهد" على أن الأسطورة البرتغالية رد عليه، أنه جاهز للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، إذا كانت السعودية مستعدة.

وتابع عبدالله حماد: "أوصلت الأمر إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي سألني (هل أنا واثق من جدية رونالدو؟!)"؛ لافتًا إلى أنه رد على الوزير بالقول إنه واثق بنسبة 99%.

وكشف حماد عن أن وزير الرياضة رفض هذا الرد، حيث قال له إن الثقة في قرار رونالدو يجب أن تكون بنسبة 100%؛ وذلك من أجل التحرك للتوقيع معه، بشكلٍ رسمي.

واختتم حماد تصريحاته، بالقول: "بعدها.. تمت صفقة رونالدو بنجاح؛ حيث أصبح دوري روشن السعودي شيئًا مختلفًا تمامًا".