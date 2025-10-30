FBL-KSA-NASSR-RONALDOAFP
أحمد فرهود

"كواليس صفقة كريستيانو رونالدو والنصر غير حقيقية" .. مسلي آل معمر يكذب مسؤولًا كبيرًا ويكشف عن مفاجأة

صفقة كريستيانو رونالدو كانت في عهد مسلي آل معمر الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه..

فجّر مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن كواليس صفقة الأسطورة كريستيانو رونالدو، التي تحدث عنها الرئيس التنفيذي لأكاديمية "مهد" عبدالله حماد.

رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، انضم إلى فريق النصر الأول لكرة القدم في يناير 2023، بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد بـ"التراضي"؛ وذلك بعقدٍ لمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو 2025.

ومؤخرًا.. جدد الأسطورة البرتغالية عقده مع الفريق النصراوي؛ ولمدة موسمين إضافيين، حتى 30 يونيو من عام 2027.

  • FBL-KSA-NASSR-RONALDOAFP

    ماذا قال عبدالله حماد عن صفقة الأسطورة كريستيانو رونالدو؟

    الرئيس التنفيذي لأكاديمية "مهد" عبدالله حماد كشف عن تلقيه اتصالًا من الأسطورة كريستيانو رونالدو، عندما كان ينشط في صفوف فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم؛ ليستفسر فيه عن جدية السعودية في التعاقد معه، بشكلٍ رسمي.

    وأوضح حماد أنه كان في الطائرة وقتها، متوجهًا إلى الدوحة القطرية؛ استعدادًا لمشاركة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2022.

    وأضاف حماد: "أخبرت رونالدو وفريق عمله، أن السعودية جادة في التعاقد معه؛ ثم سألته إذا كان هو جاهز لهذه الخطوة".

    وشدد الرئيس التنفيذي لأكاديمية "مهد" على أن الأسطورة البرتغالية رد عليه، أنه جاهز للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، إذا كانت السعودية مستعدة.

    وتابع عبدالله حماد: "أوصلت الأمر إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي سألني (هل أنا واثق من جدية رونالدو؟!)"؛ لافتًا إلى أنه رد على الوزير بالقول إنه واثق بنسبة 99%.

    وكشف حماد عن أن وزير الرياضة رفض هذا الرد، حيث قال له إن الثقة في قرار رونالدو يجب أن تكون بنسبة 100%؛ وذلك من أجل التحرك للتوقيع معه، بشكلٍ رسمي.

    واختتم حماد تصريحاته، بالقول: "بعدها.. تمت صفقة رونالدو بنجاح؛ حيث أصبح دوري روشن السعودي شيئًا مختلفًا تمامًا".

    • إعلان

  • مسلي آل معمر يكذب عبدالله حماد.. ويكشف عن مفاجأة

    ومن ناحيته.. كذب مسلي آل معمر الذي كان يتولى رئاسة نادي النصر، وقت التعاقد مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة "مهد" عبدالله حماد؛ بخصوص كواليس الصفقة التاريخية.

    ونشر آل معمر مقطع فيديو من تصريحات المسؤول الكبير؛ معلقًا عليه: "حماد لم يرو القصة الحقيقية، في مفاوضات النصر مع كريستيانو".

    وأكد آل معمر في مفاجأة كبرى، أن حماد لم يكن له أي علاقة بصفقة الأسطورة البرتغالية - رغم كل حديثه -؛ معلنًا ظهور الرواية الحقيقية لهذه الصفقة التاريخية، قريبًا جدًا.

  • Cristiano RonaldoGetty

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يملك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 100 هدف وصنع 21 آخرين، خلال 114 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    وتوّج رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي اعتبرها البعض ودية؛ قبل أن يؤكد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنها "رسمية".

  • Al Nassr v Al Ittihad: King's CupGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الست الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد