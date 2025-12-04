Cristiano Ronaldo is Officially Unveiled as Al Nassr PlayerGetty Images Sport
"هذا ليس النادي الذي تفاوض معي!".. الكشف عن كواليس مختلفة في صفقة كريستيانو رونالدو والنصر ردًا على مسلي آل معمر

مفاجآت جديدة في صفقة كريستيانو رونالدو التاريخية..

الكثير من الجدل يشهده الشارع الرياضي السعودي، في الفترة الحالية؛ بخصوص كواليس صفقة انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى فريق النصر الأول لكرة القدم.

رونالدو انضم إلى النصر في يناير 2023، عندما كان مسلي آل معمر رئيسًا للنادي وقتها؛ وبعقدٍ لمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو 2025.

ومؤخرًا.. جدد الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 40 سنة، عقده مع الفريق النصراوي؛ ولمدة موسمين أخريين، حتى 30 يونيو 2027.

    جدل كبير في كواليس صفقة كريستيانو رونالدو.. وآل معمر يوضح!

    الجدل بدأ عندما تحدث عبدالله حماد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية "مهد"، عن كواليس صفقة انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى فريق النصر الأول لكرة القدم.

    حماد أكد أنه تلقى اتصالًا مباشرًا من فريق عمل رونالدو، ليعرفوا منه هل السعودية جاهزة للتعاقد مع اللاعب بالفعل؛ ليقوم هو بدوره بإيصال هذا الأمر إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة.

    وأشار حماد إلى أن وزير الرياضة أراد معرفة مدى جدية رونالدو، في الانتقال إلى دوري روشن السعودي، قبل التحرك الفعلي لضمه؛ قائلًا: "اتصلت بالأسطورة البرتغالية لاستفسر منه؛ فرد اللاعب بأنه جاهز تمامًا لهذه الخطوة، إذا كانت المملكة مُستعدة بالفعل".

    هذه الكواليس كذبها مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر الأسبق؛ والذي كان يتولى المنصب، أثناء إتمام صفقة الأسطورة البرتغالية بشكلٍ رسمي.

    آل معمر كشف عن أن فكرة تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو؛ كانت في صيف عام 2022، من قِبل عضو الشرف الذهبي الأمير خالد بن فهد.

    وأوضح رئيس النصر الأسبق أن ابن فهد اقترح هذا الأمر؛ بعد غياب رونالدو عن معسكر فريقه الإنجليزي وقتها مانشستر يونايتد، صيف 2022.

    وأضاف: "استفسرت وقتها وقيل لي إن رونالدو سبق أن رفض عرضًا من النادي؛ لكن رجل الأعمال النصراوي محمد الخريجي، أبلغني أنه سيحاول فتح خط تواصل مع وكيله السابق جورج مينديش".

    وكشف آل معمر عن أنه سافر رفقة الخريجي إلى مدينة مانشستر، على أمل لقاء رونالدو، إلا أن ذلك لم يتم؛ ومع تزايد التوتر بين اللاعب ومانشستر يونايتد، تحوّلت البوصلة نحو العاصمة البرتغالية لشبونة.

    وتابع مسلي آل معمر: "نجحت في الوصول إلى الأسطورة البرتغالية عبر أحد أفراد عائلته؛ وذلك بدعم مُباشر ومتابعة مستمرة من وزير الرياضة".

    واختتم آل معمر تصريحاته؛ بالقول: "التقينا رونالدو في منزله بالبرتغال، ثم اجتمعنا به مجددًا في قطر، وخلال تلك اللقاءات تحدث مباشرةً مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وتأكد من حجم المشروع الرياضي والتنموّي في السعودية؛ وهو ما جعله يقتنع تمامًا بالخطوة".

  • ردًا على آل معمر.. كواليس مختلفة في صفقة كريستيانو رونالدو والنصر

    وبعد تصريحات رئيس نادي النصر الأسبق مسلي آل معمر؛ خرج الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي بمفاجآت جديدة، تخص صفقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    الحارثي كذب رواية آل معمر، وذلك عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ موضحًا أنه توصل إلى القصة الحقيقية للصفقة التاريخية، من خلال معلومات مؤكدة من خارج الأندية.

    ولخص الحارثي كواليس صفقة انتقال رونالدو، إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2023"؛ في النقاط التالية:

    1- بدأ الهلال في التفاوض مع رونالدو عام 2022؛ حيث اتفق الطرفان على كل شيء - مدة العقد والمبالغ -.

    2- صدرت عقوبة حرمان الهلال من التعاقدات صيف 2022 - قضية محمد كنو الشهيرة -؛ وذلك بعد الاتفاق النهائي مع رونالدو.

    3- وزارة الرياضة تحركت بعد معرفة أن رونالدو لا يُمانع في الانتقال للسعودية؛ حيث أبلغت القائمين على نادي النصر بالتفاوض مع اللاعب.

    4- النصر أكمل مفاوضات الهلال مع رونالدو؛ حتى أن اللاعب حينما عرف اسم النادي قال: "هذا لم يكن النادي الذي بدأ التفاوض معي".

    5- التفاوض لإتمام صفقة رونالدو لم يكن مع النصراويين فقط؛ إنما كان هُناك فريق كامل.

    6- النصر لم يدفع "هللة واحدة"؛ والتفاوض مع رونالدو تم بناء على مفاوضات الهلال.

    فهد بن نافل.. تصريحات سابقة عن صفقة رونالدو "الضائعة" من الهلال

    المثير في الأمر أن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السابق، اعترف بالفعل بأن الزعيم كان على وشك التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    ابن فهد أشار وقتها إلى أن حرمان الهلال من التعاقدات؛ حوّل صفقة رونالدو إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، خاصة مع خوف السعودية من فقدان اللاعب نهائيًا.

    القائمون على الرياضة السعودية كانوا يعلمون مشاكل رونالدو مع ناديه السابق مانشستر يونايتد؛ لذلك.. وجدوا أن التأخُر في اتمام الصفقة حتى صيف 2023، قد يجعل اللاعب يذهب إلى أي مكانٍ آخر.

    لذلك.. تفاوضوا في يناير 2023 مع رونالدو، للانضمام إلى النصر بدلًا من الهلال؛ بدلًا من الانتظار حتى صيف نفس العام، بعد انتهاء عقوبة الزعيم.

    والهلال كان محرومًا من التعاقدات في صيف 2022 ويناير 2023؛ بسبب تجديده عقد متوسط الميدان محمد كنو، رغم توقيعه على عقود الانتقال إلى الفريق النصراوي.

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يملك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 104 أهداف وصنع 21 آخرين، خلال 117 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده من الأهداف مع الفريق النصراوي بشكلٍ إجمالي، إلى 109 أهداف.

    وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    جدير بالذكر أن رونالدو توّج مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي اعتبرها البعض ودية؛ قبل أن يؤكد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنها "رسمية".

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الخمس الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.