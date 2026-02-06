ضعيف ومجهول "على الورق" عملاق بـ"العين المجردة".. ستيفان كيلر مدافع الاتحاد الجديد الذي سنراه في آسيا فقط!

وسط الجدل المثار حول إضراب كريستيانو رونالدو، وامتناعه عن خوض الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر، وضجة انضمام كريم بنزيما للهلال، قرر العميد إبرام صفقة شتوية متأخرة!

الاتحاد تعاقد مع قلب دفاع جديد، وهو سيتفان كيلر لاعب ليماسول القبرصي، في صيغة إعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك لتعزيز صفوف المدرب سيرجيو كونسيساو.

الصفقة كانت غريبة نوعًا ما لأن الإعلان عنها جاء بعد إغلاق سوق الانتقالات الشتوي في السعودية، كما أن اللاعب يعتبر مجهولًا إلى حد كبير بالنسبة لعشاق دوري روشن.

ولذلك، قررنا إلقاء نظرة على مسيرة المدافع الكاميروني الذي انضم مؤخرًا للعميد..