أطراف تتدخل لإفساد كل شيء .. "شرط ضريبي" يُعقد انتقال درو فرنانديز لباريس ويشعل المنافسة على ضمه!

قبل أسبوع واحد فقط، كان انتقال درو فرنانديز إلى باريس سان جيرمان يبدو أمراً شبه مؤكد. كان لاعب خط الوسط الشاب البالغ من العمر 19 عاماً قد أعطى موافقته بعد محادثات مقنعة مع لويس إنريكي، الذي يعرفه جيداً لأنهما يتشاركان نفس الوكيل. على الورق، كان كل شيء على ما يرام.

لكن في الواقع، لم يتم حل أي شيء. جوهر المشكلة يبقى دفع قيمة الشرط الجزائي، المحدد بستة ملايين يورو. مبلغ مغري، لكنه يخفي فخاً ضريبياً خطيراً.