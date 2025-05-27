رسميًا | الهلال يخطف موهبة الأهلي .. ويتعاقد مع نجم النصر "الدولي" في صفقة قد تضر الاتحاد كثيرًا!

أولى صفقات الهلال الصيفية..

حسم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، أول صفقتين رسميتين؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

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الصفقتان جاءتا بعد 24 ساعة فقط، من نهاية مشوار الفريق الهلالي في موسم 2024-2025؛ وذلك بالفوز (2-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ويستعد الزعيم الآن؛ للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو؛ حيث أسفرت القرعة عن تواجده في "المجموعة الثامنة"، إلى جانب كل من ريال مدريد ورد بول سالزبورج وباتشوكا.