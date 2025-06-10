من الأراضي الصربية وعلى جسد أندورا .. "هاتريك" ميتروفيتش إلى إدارة الهلال: لا تشتر من باعك!

مستقبل ميتروفيتش مع الهلال أصبح يثير الجدل..

وجّه أليكساندر ميتروفيتش رسالة غير مباشرة إلى مسؤولي نادي الهلال، مساء أمس الثلاثاء؛ وذلك خلال مواجهة منتخب بلاده صربيا، ضد أندورا.

منتخب صربيا حقق الفوز (3-0) على أندورا، ضمن منافسات "المجموعة الأولى" من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة.. حصد المنتخب الصربي نقطته الرابعة من مباراتين، في المركز الثالث بجدول ترتيب "المجموعة الأولى"؛ وبفارق نقطة عن ألبانيا "الوصيفة"، و5 نقاط عن إنجلترا "المتصدرة".

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ألبانيا لعبت 4 مباريات في التصيفات الأوروبية - حتى الآن -؛ بينما خاض منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، 3 لقاءات.