"صراع سياسي بحت" .. إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026 بسبب القيود الأمريكية!

في خطوة تعكس تصاعد التوتر السياسي بين طهران وواشنطن، أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم مقاطعة قرعة نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بعد رفض السلطات الأمريكية منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد الإيراني.

ويأتي هذا القرار وسط انتقادات إيرانية حادة اعتبرت الموقف الأمريكي "سياسيًا بحتًا" لا علاقة له بالرياضة، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة، إلى جانب كندا والمكسيك، لاستضافة البطولة العالمية.

ويترقب المنتخب الإيراني قرعة المونديال لمعرفة مصيره في البطولة، حيث يأتي ضمن منتخبات المستوى الثاني الذي يضم أيضًا: كرواتيا وكولومبيا وأوروجواي وسويسرا واليابان والسنغال وإيران وكوريا الجنوبية والإكوادور والنمسا وأستراليا.