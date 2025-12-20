تعرض السويدي روني بردغجي، لاعب برشلونة الشاب، لموقف محرج خلال حضوره مباراة كرة سلة، بسبب صديقة زميله في الفريق الإنجليزي ماركوس راشفورد، في واقعة أثارت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
فيديو| رفضت معانقته .. صديقة ماركوس راشفورد تُحرج بردغجي في مباراة كرة سلة!
ماذا حدث؟
حضر راشفورد وبردغجي مباراة كرة السلة التي جمعت بين برشلونة وباسكونيا، مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات الدوري الأوروبي، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة كبيرة بلغت 134-123، حيث تواجد النجم الإنجليزي برفقة صديقته لوسيا لوا داخل صالة نادي برشلونة.
وخلال استقبال راشفورد وصديقته، ظهر بردغجي في مقطع فيديو متداول وهو يصافح لوسيا لوا، قبل محاولته لمعانقتها ورفض منها، في مشهد وُصف بالمحرج للاعب السويدي، وأثار موجة من التعليقات الساخرة بين جماهير برشلونة عبر منصات التواصل.
- Getty Images Sport
موقف بردغجي بعد الموقف المحرج
ورغم الموقف، حرص بردغجي على التقاط عدة صور تذكارية مع راشفورد، ونشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، في إشارة إلى عدم تأثره بما حدث، وتأكيده على العلاقة الجيدة التي تجمعه بزميله الإنجليزي.
ويُذكر أن راشفورد عاد إلى الارتباط بصديقته لوسيا لوا بعد عامين من الانفصال، حيث شوهد الثنائي في برشلونة قبل تقديم اللاعب رسميًا ضمن صفوف الفريق الكتالوني خلال شهر يوليو الماضي، عقب انتقاله على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد لمدة موسم واحد.
وفي المقابل، انضم روني بردغجي، البالغ من العمر 20 عامًا، إلى صفوف برشلونة خلال شهر يوليو الماضي قادمًا من نادي كوبنهاغن الدنماركي، في إطار تدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة للمستقبل.
ما القادم لبرشلونة؟
يواصل برشلونة فرض هيمنته على الساحة المحلية هذا الموسم، بعدما انفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، مستفيدًا من سلسلة نتائج إيجابية مكنته من جمع 43 نقطة، ليوسّع الفارق إلى أربع نقاط كاملة عن غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، في صراع مشتعل على لقب الليجا.
ولم تقتصر صحوة الفريق الكتالوني على المسابقة المحلية فقط، بل امتدت إلى منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث نجح برشلونة في تحسين وضعه القاري عقب فوزه المهم خارج أرضه على آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-1، في المباراة التي احتضنها ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات.
هذا الانتصار منح برشلونة دفعة قوية على مستوى البطولة الأوروبية، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري، ويُبقي على آماله قائمة في مواصلة المشوار القاري بثقة أكبر خلال الأدوار المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في استعادة بريق الفريق أوروبيًا.
وعلى صعيد الاستحقاقات المقبلة، يستعد برشلونة لاختتام عام 2025 بمواجهة قوية ومعقدة أمام مضيفه فياريال، مساء غدٍ الأحد، في اختبار صعب قبل الدخول في فترة التوقف الخاصة بعطلة أعياد الميلاد، حيث يتطلع الفريق الكتالوني إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في الصدارة، وتمنحه دفعة معنوية إضافية قبل استئناف المنافسات في العام الجديد.
موعد مباراة برشلونة ضد فياريال
يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على فياريال، في مواجهة مرتقبة تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، على أرضية ملعب لا سيراميكا.
وتحمل المباراة طابعًا تنافسيًا قويًا، في ظل الصراع المباشر بين الفريقين على المراكز المتقدمة، حيث يدخل برشلونة اللقاء وهو متربع على صدارة جدول الترتيب، فيما يحتل فياريال المركز الثالث، ما يزيد من أهمية النقاط الثلاث لكلا الطرفين.
ومن المقرر أن تُقام مباراة فياريال وبرشلونة يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، على ملعب «لا سيراميكا»، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.