فيديو| رفضت معانقته .. صديقة ماركوس راشفورد تُحرج بردغجي في مباراة كرة سلة!

يواصل برشلونة فرض هيمنته على الساحة المحلية هذا الموسم، بعدما انفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، مستفيدًا من سلسلة نتائج إيجابية مكنته من جمع 43 نقطة، ليوسّع الفارق إلى أربع نقاط كاملة عن غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، في صراع مشتعل على لقب الليجا.

ولم تقتصر صحوة الفريق الكتالوني على المسابقة المحلية فقط، بل امتدت إلى منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث نجح برشلونة في تحسين وضعه القاري عقب فوزه المهم خارج أرضه على آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-1، في المباراة التي احتضنها ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات.

هذا الانتصار منح برشلونة دفعة قوية على مستوى البطولة الأوروبية، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري، ويُبقي على آماله قائمة في مواصلة المشوار القاري بثقة أكبر خلال الأدوار المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في استعادة بريق الفريق أوروبيًا.

وعلى صعيد الاستحقاقات المقبلة، يستعد برشلونة لاختتام عام 2025 بمواجهة قوية ومعقدة أمام مضيفه فياريال، مساء غدٍ الأحد، في اختبار صعب قبل الدخول في فترة التوقف الخاصة بعطلة أعياد الميلاد، حيث يتطلع الفريق الكتالوني إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في الصدارة، وتمنحه دفعة معنوية إضافية قبل استئناف المنافسات في العام الجديد.