صدمة كبرى.. الأرجنتين مهددة بالاستبعاد من كأس العالم!

في تطور درامي قد يقلب موازين كرة القدم العالمية رأساً على عقب، بات المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب كأس العالم، مهدداً بشكل حقيقي بالغياب عن مونديال 2026 المقرر إقامته الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

الأزمة التي تفجرت خلال الساعات الماضية لم تأتِ من الملاعب، بل من أروقة المحاكم ومقرات الشرطة، بعدما شنت السلطات الأرجنتينية حملة مداهمات واسعة غير مسبوقة شملت مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم والعديد من الأندية الكبرى، ضمن تحقيقات موسعة في قضية فساد مالي وغسيل أموال ضخمة.

هذه التحقيقات وضعت بطل العالم تحت مقصلة قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الصارمة التي تحظر التدخل الحكومي، مما ينذر بكارثة رياضية قد تحرم التانجو من الدفاع عن نجمته الثالثة.