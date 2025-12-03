همسة في أذن صالح أبو الشامات .. تذكر "نصيحة والدك" وإلا كأس العرب بداية النهاية!

"شمعة تنير الطريق" و"المرساة التي يقف عليها الأبناء"؛ هذه بعض من المقولات التي وصفت أهمية دور الأب، في حياة أولاده وبناته.

نعم.. الأبناء عندما يجيدون أنفسهم في ورطةٍ ما، يلجؤون إلى الآباء على الفور لإنقاذهم؛ وهو ما يجب أن يفعله صالح أبو الشامات، نجم النادي الأهلي ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم.

أبو الشامات يُعاني على المستوى الشخصي حاليًا؛ حيث يتعرض لـ"حملة هجوم عنيفة"، بسبب أسلوب لعبه داخل المستطيل الأخضر.

ولا يُمكن لأحد أن يُشكك في موهبة أبو الشامات؛ لكن ما فعله اللاعب في المباريات الأخيرة - خاصة لقاء السعودية ضد عُمان -، جعل الكثيرين ينقلبون ضده بعد مدحه كثيرًا في أوقاتٍ سابقة.

منتخب السعودية الأول لكرة القدم استهل مشواره في بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، التي تستضيفها دولة قطر على أراضيها في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري؛ بالفوز على نظيره العُماني، بهدفين مقابل واحد.

ويتواجد منتخبا السعودية وعُمان في "المجموعة الثانية" من بطولة كأس العرب؛ إلى جانب كل من المغرب وجزر القمر.