Alessandro Bastoni Inter 2026Getty Images
Leonardo Gualano و علي سمير

وسط عاصفة صافرات الاستهجان .. رد سريع لجاتوزو على مطالب استبعاد باستوني من ملحق كأس العالم!

باستوني تعرّض لصيحات الاستهجان في ليتشي وكومو وموقف جاتوزو ثابت تجاهه

لا يزال أليساندرو باستوني يدفع ثمن ما حدث خلال ديربي إيطاليا أمام يوفنتوس، حين تسبب أولاً في طرد بيير كالولو عبر السقوط بعد احتكاك وهمي ولم يحدث، ثم احتفل أيضاً عندما أشهر الحكم لا بينّا البطاقة الحمراء في وجه الخصم.

حادثة أشعلت جدلاً عاصفاً ويبدو أنه، بعد أسابيع، لم يهدأ تماماً بعد، رغم أن باستوني نفسه اعتذر علناً عشية مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام بودو/جليمت.

ويتضح ذلك من خلال أنه، في المباريات التالية التي خاضها خارج أرضه مع إنتر، كان دائماً هدفاً لصافرات الاستهجان من جماهير الخصوم.

وكما أوضحت ‘لا جازيتا ديلو سبورت’، فإن من بين الذين أبدوا له أكبر قدر من القرب خلال الأسابيع الأخيرة المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

  • FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    صافرات الاستهجان في ليتشي وكومو

    بعد أحداث إنتر-يوفنتوس، التي تعود الآن إلى 14 فبراير الماضي، خاض إنتر مباراتين خارج أرضه على الصعيد المحلي: أمام ليتشي في الدوري وأمام كومو في كأس إيطاليا.

    وفي كلتا الحالتين، كان باستوني هدفًا لجماهير الخصم، إذ تعرّض للصافرات مع كل لمسة للكرة.

    حالتان فاجأتا الكثيرين، ويبقى أن نرى ما إذا كانتا ستتكرران. في الوقت الراهن هناك شعور بأن ما حدث في ديربي إيطاليا لم يُنسَ من قبل كثيرين.

  • علاقة قريبة من جاتوزو

    كما كشفت «لا جازيتا ديلو سبورت»، تحدّث جينارو جاتوزو مدرب المنتخب الإيطالي مع باستوني مؤخرًا لمناقشة القصة.

    وهو لقاء جرى في الأيام التي تلت مباشرة مباراة إنتر-يوفنتوس، وخلاله أراد مدرب المنتخب الإيطالي إظهار كامل قربه من اللاعب.

    وقد استخدم جاتوزو كلمات مواساة، وفعل ذلك في الوقت الذي كانت فيه الجدل يواصل التصاعد بقوة أكبر.

  • Gennaro GattusoGetty Images

    هل يتواجد في الملحق؟

    على الرغم من الأجواء السلبية السائدة حول باستوني، فإن جاتوزو لم يفكر يوماً في الاستغناء عن مساهمته.

    في الأيام التي تلت القضية التي تورّط فيها خلال إنتر-يوفنتوس، كان كثيرون ممن طالبوا، حتى علناً، باستبعاد المدافع من المنتخب الوطني.

    ولكن هذا الاستبعاد لن يحدث، سيعتمد جاتوزو بقوة على باستوني أيضاً في مباريات الملحق التي ستمنح بطاقة التأهل إلى كأس العالم المقبلة، وحتى داخل الاتحاد لم يأخذ أحد يوماً في الاعتبار فرضية استبعاد المدافع من الفريق، ولا سيما في لحظة حساسة كهذه للمنتخب الإيطالي.

  • دعم واضح من إنتر

    بالطبع، من بين الذين يُظهرون في هذه الأسابيع قربًا كبيرًا من باستوني يوجد أيضًا زملاؤه في إنتر.

    وكما أوضحت «لا جازيتا ديلو سبورت»، فإن الدعم يومي داخل غرفة الملابس، بما في ذلك من المدرب كريستيان كيفو الذي كان أكثر من غيره من دافع عنه علنًا لتبرئته بعد ما حدث في الدقيقة 42 من مباراة إنتر-يوفنتوس.

