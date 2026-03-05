لا يزال أليساندرو باستوني يدفع ثمن ما حدث خلال ديربي إيطاليا أمام يوفنتوس، حين تسبب أولاً في طرد بيير كالولو عبر السقوط بعد احتكاك وهمي ولم يحدث، ثم احتفل أيضاً عندما أشهر الحكم لا بينّا البطاقة الحمراء في وجه الخصم.

حادثة أشعلت جدلاً عاصفاً ويبدو أنه، بعد أسابيع، لم يهدأ تماماً بعد، رغم أن باستوني نفسه اعتذر علناً عشية مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام بودو/جليمت.

ويتضح ذلك من خلال أنه، في المباريات التالية التي خاضها خارج أرضه مع إنتر، كان دائماً هدفاً لصافرات الاستهجان من جماهير الخصوم.

وكما أوضحت ‘لا جازيتا ديلو سبورت’، فإن من بين الذين أبدوا له أكبر قدر من القرب خلال الأسابيع الأخيرة المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو.

