على ملعب دا لوز، الذي خلّد ليلة لا تنسى في تاريخ ريال مدريد، بالفوز بالنجمة العاشرة، كان شاهدًا أيضًا على أحد أسوأ كوابيس الميرينجي "الأوروبية"، ليلة الأربعاء، بعد الهزيمة الثقيلة أمام بنفيكا، برباعية مقابل هدفين.

على بعد ما يقارب 650 كيلومتر، هناك جماهير مدريد التي باتت حزينة، وهي تشاهد فريقها يتهاوى في الجولة الختامية من مرحلة الدوري، من المركز الثالث، إلى "التاسع"، الذي حرم الريال من التأهل مباشرة، وأجبره على الذهاب إلى "الملحق" في دوري أبطال أوروبا.

ولكن، هناك أيضًا جماهير بنفيكا، الذي عاشت ليلة لا تنسى، وهي تشاهد هدف حارسها أناتولي تروبين، يوقّع على الهدف "الرابع"، في الدقيقة 90+8، والذي كان كفيلًا بإحياء آمال النادي البرتغالي، الذي كان يستعد للوداع المبكر، قبل أن يزيح مارسيليا بفارق الأهداف، ويحجز آخر مراكز الملحق.

ولكن، هناك بطل آخر ترك بصمته على ليلة تاريخية لا تنسى في قلعة بنفيكا، وهو النرويجي أندريس شييلديروب، الذي كان صاحب "الكلمة الأولى"، في موقعة ريال مدريد.

هذا اللاعب كان حقق رقمًا مذهلًا لم يسبقه سوى أربعة لاعبين فقط، بعدما حصل على تقييم "10"، أمام ريال مدريد، وفق شبكة "سوفا سكور" للإحصائيات، لينضم إلى قائمة تضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ونجومًا آخرين، نستعرضهم في النقاط التالية..