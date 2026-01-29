Goal.com
محمود خالد

من رحيل مرتقب لـ"مفاجأة" بنفيكا .. شييلديروب يرافق ميسي في القائمة الذهبية بعد تحطيم ريال مدريد!

بعد الفوز الدرامي على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا..

على ملعب دا لوز، الذي خلّد ليلة لا تنسى في تاريخ ريال مدريد، بالفوز بالنجمة العاشرة، كان شاهدًا أيضًا على أحد أسوأ كوابيس الميرينجي "الأوروبية"، ليلة الأربعاء، بعد الهزيمة الثقيلة أمام بنفيكا، برباعية مقابل هدفين.

على بعد ما يقارب 650 كيلومتر، هناك جماهير مدريد التي باتت حزينة، وهي تشاهد فريقها يتهاوى في الجولة الختامية من مرحلة الدوري، من المركز الثالث، إلى "التاسع"، الذي حرم الريال من التأهل مباشرة، وأجبره على الذهاب إلى "الملحق" في دوري أبطال أوروبا.

ولكن، هناك أيضًا جماهير بنفيكا، الذي عاشت ليلة لا تنسى، وهي تشاهد هدف حارسها أناتولي تروبين، يوقّع على الهدف "الرابع"، في الدقيقة 90+8، والذي كان كفيلًا بإحياء آمال النادي البرتغالي، الذي كان يستعد للوداع المبكر، قبل أن يزيح مارسيليا بفارق الأهداف، ويحجز آخر مراكز الملحق.

ولكن، هناك بطل آخر ترك بصمته على ليلة تاريخية لا تنسى في قلعة بنفيكا، وهو النرويجي أندريس شييلديروب، الذي كان صاحب "الكلمة الأولى"، في موقعة ريال مدريد.

هذا اللاعب كان حقق رقمًا مذهلًا لم يسبقه سوى أربعة لاعبين فقط، بعدما حصل على تقييم "10"، أمام ريال مدريد، وفق شبكة "سوفا سكور" للإحصائيات، لينضم إلى قائمة تضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ونجومًا آخرين، نستعرضهم في النقاط التالية..

  • أندريس شييلديروب

    صدق أو لا تصدق، قبل مباراة الأمس بساعات، كانت التقارير تتحدث عن صفقة وشيكة، تتضمن رحيل شييلديروب عن بنفيكا، قبل غلق الفترة الشتوية، كون اللاعب صاحب الـ21 عامًا، لم ينل الفرصة كافية للمشاركة مع كتيبة جوزيه مورينيو، فيما بات هدفًا لنادي كلوب بروج الذي يرغب في إتمام الصفقة.

    رئيس بنفيكا روي كوستا، اشترط مبلغ 15 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيله، مع الاحتفاظ بنسبة من أي عملية بيع مستقبلية، وفق صحيفة "أبولا"، فماذا ستكون الحال بعد ليلة الريال التاريخية؟

    ورغم تسجيل مهاجم بنفيكا، فانجيليس بافليديس، هدفًا وتمريرتين حاسمتين، إلا أنه لم يقترب من تقييم أندريس شييلديروب، الذي بلغ العلامة الكاملة، بعدما قدم إسهامات دفاعية وهجومية، فضلًا عن تهديد مرمى الحارس كورتوا، بـ5 تسديدات، منها ثلاثة على المرمى، واثنتين مقطوعتين، كما بلغت نسبة أهدافه المتوقعة (xGOT): 0.35.

    شييلديروب الذي خاض "8" مباريات دولية مع منتخب النرويج الأول، اكتفى بصناعة 3 تمريرات حاسمة، فيما كان على مقاعد البدلاء، يتابع الانتصار التاريخي على إيطاليا برباعية لهدف، ليقود أحفاد الفايكنج للعودة إلى نهائيات كأس العالم.

    ليونيل ميسي

    بينما كان ريال مدريد يهيمن على عرش أوروبا، كان رجال زين الدين زيدان، يعانون على ملعب سانتياجو برنابيو، في ليلة السقوط أمام برشلونة بنتيجة (0-3)، في كلاسيكو الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، بموسم 2017-2018.

    ثنائية ونالدو وبنزيما الهجومية، لم تقدر على فك حصون كتيبة إرنستو فالفيردي، بفضل تألق ليونيل ميسي، في تلك الليلة، والذي سجل الهدف الثاني من علامة الجزاء، وصنع تمريرة حاسمة إلى أليكس فيدال، ليختتم مهرجان الثلاثية.

    دوشان تاديتش

    لم تكن جماهير أياكس، بحال أفضل من تلك ليلة الخامس من مارس 2019، عندما كان تتابع بطل الدوري الهولندي، يقصي ريال مدريد من معقل البرنابيو، بعد فوز ساحق على الميرينجي بنتيجة (4-1)، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

    ونصب دوشان تاديتش نفسه زعيمًا في تلك الليلة، بعدما صنع تمريرتين حاسمتين، ليمنح أول هدفين إلى حكيم زياش وديفيد نيريس، قبل أن يترك الصربي بصمته بالهدف الثالث في الدقيقة 62، بتمريرة يسارية في شباك الحارس كورتوا، ليغادر الميرينجي البطولة، بأسوأ هزيمة أوروبية، بإجمالي (5-3).

    فالنتين كاستيانوس

    عندما تلعب في فريق صغير بإسبانيا، هناك من يكون أقصى طموحه هو هز شباك ريال مدريد، ولكن الأرجنتيني فالنتين كاستيانوس، مهاجم جيرونا، لم يكتفِ بذلك، بس كسر تلك القاعدة، برباعية "زلزلت" الميرينجي، في الجولة 31 من الليجا، بموسم 2022-2023.

    كي يحصل كاستيانوس على تقييم "10"، أمام ريال مدريد، كان عليه أن يدك شباك كتيبة كارلو أنشيلوتي، بـ4 أهداف، ليصبح اللاعب المُعار من نيويورك سيتي، أول لاعب يسجل رباعية في شباك الريال بالدوري الإسباني، منذ ديسمبر 1947، حينما سجل إستيبان إيتشافاريا "خماسية" لفريقه ريال أوفييدو، فيما انتهى اللقاء بسقوط الملكي بنتيجة (2-4).

    ألكسندر سورلوث

    لم يكن المهاجم النرويجي، يتوقع أفضل من هذا السيناريو، ليدكّ شباك ريال مدريد، وينال العلامة الكاملة، بأربعة أهداف سجلها في شباك الحارس لونين، خلال 17 دقيقة فقط.

    صحيح أن المباراة، انتهت بالتعادل (4-4)، في الجولة 37 من الدوري الإسباني، إلا أن هذه الرباعية منحت سورلوث صدارة هدافي الليجا.

    ورغم ذلك، إلا أن سورلوث الذي سبق وأن توج بجائزة الهدّاف في الدوري التركي، لم ينجح في الحفاظ على عرش هدافي الليجا، في موسم 2023-2024، بعدما انتزع اللقب، مهاجم جيرونا، أرتيم دوفبيك، بـ24 هدفًا.

