شيشكو ينقذ مانشستر يونايتد في مسرح الأحلام.. ليلة سحر السامبا وجنون الدقيقة 90!

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بشكل رائع، حيث أجبر أماد ديالو وهاري ماجواير الحارس بيرند لينو على التصدي لتسديدتين خطيرتين، بينما اضطر سيني لامينس إلى إظهار ردود فعل استثنائية للتصدي لتسديدة يواكيم أندرسن من مسافة قريبة في الطرف الآخر. ثم تقدم فريق كاريك في النتيجة بعد أن ألغى حكم الفيديو المساعد (VAR) ركلة جزاء كانت قد احتسبت لصالح كونيا واعتبرها مخالفة من خارج المنطقة، ليرتقي كاسيميرو أعلى من الجميع عند القائم البعيد ويحول العرضية المتقنة من ركلة حرة نفذها برونو فيرنانديش برأسه داخل الشباك.

كانت الفرص الواضحة قليلة ومتباعدة بعد ذلك، ولم يقترب مانشستر يونايتد من مضاعفة تقدمه إلا في الشوط الثاني عندما أوقف لينو انطلاقة بريان مبيمو نحو المرمى. ثم تصدى لامينس ببراعة لركلة حرة من هاري ويلسون، قبل أن يضاعف كونيا تقدم "الشياطين الحمر" عندما انطلق خلف تمريرة كاسيميرو وأسكنها في الزاوية العليا.

اعتقد فولهام أنه قلص الفارق عندما سجل خورخي كوينكا من داخل منطقة الست ياردات، لكن تم احتساب تسلل على صامويل تشوكويزي في اللقطة التي سبقت الهدف. ثم حرم القائم شيشكو من التسجيل برأسه من أول لمسة له، قبل أن يتصدى لامينس مرة أخرى لمحاولة ماجواير ويمنعه من تسديد الكرة بالخطأ في مرماه.

في نهاية المطاف، نجح فولهام في الوصول للشباك عن طريق راؤول خيمينيز من ركلة جزاء احتسبت بعد خطأ من ماجواير، ثم صدم البديل كيفين مانشستر يونايتد بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء استقرت في المقص. ومع ذلك، وبينما كان يبدو أن فريق كاريك سيكتفي بنقطة واحدة، استدار شيشكو ببراعة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة تركت لينو بلا حراك، لتشتعل المدرجات في "مسرح الأحلام".