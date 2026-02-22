انتهى شهر عسل إندريك في ليون.. سلسلة الانتصارات تتوقف تحت أقدام ستراسبورج وشاب مغربي يملك أحد أسرار السقوط!

بدأت المباراة بضغط مبكر من أصحاب الأرض الذين استغلوا الحالة البدنية المتراجعة للاعبي ليون حيث تعرض الفريق لضربة موجعة في الدقيقة 11 حين أصيب اللاعب بافل سولك ولكنه حاول الاستمرار قبل أن يغادر الملعب نهائيًا في الدقيقة 28 ليدخل بدلا منه نوح نارتي.

هذا التغيير الاضطراري أثر بوضوح على توازن وسط ميدان ليون مما سمح لنادي ستراسبورج بافتتاح التسجيل في الدقيقة 37 عبر اللاعب مارسيال جودو الذي استغل تمريرة متقنة من دييجو موريرا.

ومع انطلاق الشوط الثاني وفي الدقيقة 51 عزز دييجو موريرا تقدم فريقه بالهدف الثاني من تسديدة بعيدة المدى اصطدمت بالدفاع وسكنت شباك الحارس دومينيك جرايف.

ورغم محاولات ليون للعودة ونجاح كورينتين توليسو في تقليص الفارق بالدقيقة 58 بعد تمريرة من رومان ياريمتشوك إلا أن الفريق لم يصمد طويلًا أمام الهجمات المرتدة المنظمة لستراسبورج التي أسفرت عن ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة جاء منها الهدف الثالث.