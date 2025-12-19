laporta perez(C)Getty images
محمود خالد

"ريال مدريد أفضل من كان يعاملنا" .. شهادة حكم سابق تحرج بيريز وتبرئ برشلونة في قضية نيجريرا!

رئيس ريال مدريد لا يزال يشعل الأجواء بسلاح قضية نيجريرا..

لا تزال حدة التوتر بين ريال مدريد وبرشلونة، في تصاعد، ليس فقط داخل الملعب، وإنما في ظل الصراع المُعلن بين فلورنتينو بيريز وجوان لابورتا، رئيسي الناديين، على خلفية قضية نيجريرا.

وأشعل فلورنتينو بيريز من حدة الأجواء، بعدما وصل الأمر إلى شن هجوم على المؤسسات الكروية في إسبانيا، حيث وصف قضية نيجريرا، بأنها أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم.

ولكن، يبدو أن شهادة حكم، قد تعطي أبعادًا جديدة في تلك المشاحنات الدائرة بين بيريز ولابورتا، حيث تبدو محرجة لرئيس الريال ومنصفة للبلوجرانا.

    لمحة عن قضية نيجريرا

    وترتبط القضية بالمدفوعات التي قام بها نادي برشلونة لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الفنية، والتي بلغت قيمتها نحو 7.2 مليون يورو، خلال الفترة بين 2000 و2018، والتي شهدت طفرة تاريخية للبلوجرانا.

    وقد أثارت هذه المدفوعات جدلًا واسعًا حول طبيعتها وأهدافها، وسط اتهامات من عدة جهات على رأسها إدارة الغريم الأزلي ريال مدريد، بوجود شبهات فساد أو محاولة للتأثير على الحكام.

    ولا تزال القضية في مرحلة التحقيق الأولي منذ فتحها علنيًا في 15 فبراير 2023، حيث شهدت إضافة شهادات جديدة من لابورتا، والمدربين السابقين إرنستو فالفيردي ولويس إنريكي مارتينيز، وذلك بسبب ارتباطهم بالنادي خلال الفترة التي جرت فيها المدفوعات إلى نائب رئيس لجنة الحكام الفنية السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.

  • ماذا قال الحكم نوفال؟

    وتحدث سيزار نوفال، حكم مساعد مع الحكم مارتينيز مونويرا في الدوري الإسباني، والذي كان يعمل خلال فترة تواجد نيجريرا، كنائب رئيس لجنة الحكام الفنية، في مقابلة مع برنامج "إل شيرينجيتو"، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي توجه للحكام أو نية لشيء مشابه.

    نوفال قال نصًا "هل هناك أمر غريب؟ نعم. لكن حكام الميدان، نحن المتواجدون بالفعل في الملعب، لم نتأثر على الإطلاق".

    وعلّق نوفال على صور نيجريرا وهو يرافق الحكام إلى ملعب كامب نو، موضحًا أن الأمر لم يكن مريبًا، بقوله "أحيانًا كان يأتي ليكون معنا قبل المباريات، أجرينا محادثات خفيفة بشأن التدريب"، كما أضاف "الشيء الوحيد الذي كان يربطنا بنيجريرا، كان خطابًا من نجله، الذي كان مدربًا رائعًا".

  • ريال مدريد أفضل من كان يعاملنا

    ورد نوفال بشأن ما إذا كان لنائب رئيس لجنة الحكام الفنية السابق، دورًا في التأثير، واصفًا الأمر بأنه نسبي، حيث علق "لدينا نتيجة في كل مباراة، يستقطب من كانوا الأسوأ، الأفضل، من تمت ترقيتهم، هناك دائمًا مؤشر تصحيحي يمكنه تنظيمه. بصراحة، يمكن أن تفضل نسبيًا باختيار حكم أكثر أو أقل تساهلًا. ولكن بخلاف ذلك، ما يتعلق بالتأثير المباشر ومقولة (في هذه اللعبة يجب عليك ذلك)، بالتأكيد لا".

    ونوّه الحكم السابق، بأن مندوبًا من وزارة الرياضة، كان يذهب أيضًا لاصطحابهم من الفندق إلى الملعب، وهناك بعض الأندية الروسية التي ذهبت إلى حد توزيع ساعات هوبلو "الفاخرة للغاية"، ولكن لم يعتنِ بهم أحد بقدر ريال مدريد.

    وأضاف "دائمًا أقولها: الفريق الذي عاملني كحكم كان ريال مدريد، عندما قلنا (والداي قادمان)، قدموا لك تذاكر، وكان والداي في مقصورة ملعب الإمارات، هذا مقدر جدًا، نحن بشر".

    الرابطة ترد على اتهامات فلورنتينو بيريز

    وشنّ فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، هجوماً عنيفاً على المؤسسات الكروية في إسبانيا خلال خطاب عيد الميلاد التقليدي، واصفاً "قضية نيجريرا" بأنها "أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم".

    واتهم بيريز كلاً من رابطة "الليجا" والاتحاد الإسباني بالتخلي عن مسؤولياتهما وترك النادي الملكي يقاتل وحيداً لتحقيق العدالة، في وجه ما وصفه بـ"الفساد المنهجي" الذي استمر لعقدين عبر مدفوعات برشلونة المشبوهة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق.

    وأبدى بيريز استهجانه الشديد لمحاولات المسؤولين دفن القضية ومطالبتهم "بنسيان الأمر"، مؤكداً أن ناديه لن يصمت أمام ملف يعتبره جرحاً مفتوحاً يهدد نزاهة اللعبة. ورغم استعراضه للقوة المالية للنادي، شدد بيريز على أن القلق من الوضع التحكيمي يطغى على الاحتفالات، مشيراً إلى أن هذا الفساد ربما تسبب في أضرار جسيمة لأندية أخرى، ومجدداً عزمه على مواصلة المعركة القانونية مهما كانت الضغوط.

    وردت رابطة الدوري الإسباني، ببيان شديد اللهجة على اتهامات بيريز، حيث قالت "الجسم التحكيمي الإسباني يعمل باستقلالية ودقة ومهنية، ولا يشكل جزءاً من أي مؤامرة أو تواطؤ مع مصالح الأندية أو المسؤولين". وفيما يتعلق بقضية نيجريرا، أوضحت أنه "لم يتم التحقيق مع أي حكم أو توجيه اتهام له طوال فترة التحقيق. لا يمكننا اعتبار تهمة الفساد ضد الحكام صحيحة".

    بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الرابطة أن "الاتهامات المعممة ضد الحكام تضر بشكل غير عادل بسمعة المهنيين الذين يمارسون عملهم تحت أقصى ضغط وتدقيق عام مستمر، وبنظافة المسابقة نفسها".

    وتصر الرابطة على أن "التحكيم لا يمكن استخدامه كذريعة لتبرير النتائج الرياضية. كرة القدم تُلعب وتُحسم (فوزاً وخسارة) في أرض الملعب".

    ماذا قال لابورتا عن تصريح بيريز؟

    وشن رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، هجومًا شرسًا على ما قاله بيريز، خلال كلمة ألقاها في العشاء السنوي التقليدي للنادي بمناسبة أعياد الميلاد.

    وأكد لابورتا أن ريال مدريد يمارس "الوقاحة والتعالي المفرط"، مضيفاً: "لديهم قناة تلفزيونية ضخمة تبث الأكاذيب وتسمم الأجواء بشكل دائم ومستمر"، في إشارة إلى القناة الرسمية للنادي الأبيض التي توجه اتهامات لاذعة للنادي الكتالوني من جانب والتحكيم في إسبانيا من ناحية أخرى.

    وأوضح أنه شعر بالحاجة إلى التنفيس عن غضبه، قائلًا: "هذا المستوى الذي وصلنا إليه يولّد الحسد، ويتم التعامل معه بشكل سيئ من قبل من يتجاهلون كل القواعد الأخلاقية والرياضية، ويستخدمون أساليب ملتوية لتشويه سمعة نادينا وشارتنا وهويتنا. لن نسمح بذلك أبدًا، إنهم أنفسهم الذين يخلطون بين السلطة والاستبداد الجاهل".

