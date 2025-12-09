اتهامات بانتهاكات أخلاقية .. شكوى رسمية ضد جياني إنفانتينو بعد أحداث قرعة كأس العالم 2026

التقى الزعيمان "جياني وترامب" عدة مرات في السنوات الأخيرة، ومن الشائع أن يلتقي رؤساء الفيفا بالقادة السياسيين في مختلف البلدان.

وخلال القرعة، أدلى إنفانتينو بعدة تصريحات عن ترامب من على المنصة، حيث قال: "أشعر أحيانًا بالدهشة عندما أقرأ بعض التعليقات السلبية [عن الرئيس ترامب]. أنا لست أمريكيًا، ولكن حسب ما فهمت، فقد تم انتخاب الرئيس ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان انتخابه واضحًا تمامًا. عندما تكون في دولة ديمقراطية عظيمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، يجب عليك أولاً احترام نتائج الانتخابات".

وذكرت شكوى FairSquare إلى الفيفا أن هذه التصريحات تمثل موقفًا سياسيًا وأنها تنتهك قواعد الحياد التي تتبعها الفيفا.



