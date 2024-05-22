شكك قبل الهلال واشتكى أمام النصر وسب جماهير الاتحاد .. تركي الضبعان "ثائر الطائي في وجه الكبار"!

هنا قائد الحرب الخاصة بين الطائي وكبار دوري روشن السعودي..

SHAHID

إن قلنا اسم نادي الطائي قبل مواجهة أي من كبار دوري روشن السعودي فأعلم أن هناك حالة من الجدل والشد والجذب، وأحيانًا يصل الأمر لحد التطاول بين كافة الأطراف.

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كل ذلك يعود لتركي الضبعان؛ رئيس الطائي، الذي يأبى إلا أن يرد على كل ما يطال فريقه، بخلاف تصريحاته الرنانة ووعيده للكبار قبل مواجهاتهم، خاصةً الاتحاد الذي له صولات وجولات معه في تبادل الاتهامات والمناوشات عبر البرامج الرياضية.

وحاليًا يتجهز الطائي لمواجهة الهلال غدًا الخميس، ضمن الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من دوري روشن، لذا دعونا نستعرض في السطور التالية رحلة مناوشات الضبعان قبل مواجهات الكبار "الزعيم، النصر، الاتحاد" بينما أفلت الأهلي منه..

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