أدار الحكم شكري الحنفوش، مباراة الشباب ونيوم الأخيرة، لكنه تلقى انتقادات لاذعة بسبب بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

وكان الفرنسي كريستوفر جالتييه المدير الفني لنادي نيوم، قد فتح النار على حكم مباراة فريقه أمام الشباب، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي أقيمت على ملعب الشباب الذي فاز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال جالتييه في تصريحاته عقب المباراة:" لنا ركلة جزاء في المباراة الماضية بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، وحكم اللقاء، لم يذهب لمراجعة الفيديو، هذا الأمر لايضر بنيوم فقط، ولكن يضر بدوري روشن للمحترفين، ولا أعلم سر ما يحدث خلال الفترة الأخيرة".

وتابع:" ركلة الجزاء المحتسبة لنادي الشباب في مباراة اليوم غير صحيحة، الاحتكاك بسيط للغاية، ولايستدعي الركلة، وحدث معنا هذا الأمر، ولكن الحكم لم يحتسب الركلة".

وواصل:" فريقي قدم مباراة رائعة للغاية، ولا أعلم السر وراء الأخطاء التحكيمية التي تحدث خلال الفترة الأخيرة بالمباريات".