فتح الإعلامي بتال القوس، مقدم برنامج "في المرمى" عبر قناة "العربية" الفضائية، بابًا للجدل عندما تحدث مع ضيفه الإعلامي عادل البطي عن أزمات التحكيم في المسابقات المحلية وتحديدًا بدوري روشن السعودي.
"يرتكب خطأ كارثيًا كل مباراة ولا يتم استبعاده" .. علامات استفهام حول حكم "شهير" بعد هجوم جالتييه عليه!
جدل كبير حول حكم مباراة الشباب ونيوم
أدار الحكم شكري الحنفوش، مباراة الشباب ونيوم الأخيرة، لكنه تلقى انتقادات لاذعة بسبب بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.
وكان الفرنسي كريستوفر جالتييه المدير الفني لنادي نيوم، قد فتح النار على حكم مباراة فريقه أمام الشباب، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي أقيمت على ملعب الشباب الذي فاز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وقال جالتييه في تصريحاته عقب المباراة:" لنا ركلة جزاء في المباراة الماضية بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، وحكم اللقاء، لم يذهب لمراجعة الفيديو، هذا الأمر لايضر بنيوم فقط، ولكن يضر بدوري روشن للمحترفين، ولا أعلم سر ما يحدث خلال الفترة الأخيرة".
وتابع:" ركلة الجزاء المحتسبة لنادي الشباب في مباراة اليوم غير صحيحة، الاحتكاك بسيط للغاية، ولايستدعي الركلة، وحدث معنا هذا الأمر، ولكن الحكم لم يحتسب الركلة".
وواصل:" فريقي قدم مباراة رائعة للغاية، ولا أعلم السر وراء الأخطاء التحكيمية التي تحدث خلال الفترة الأخيرة بالمباريات".
البطي ينتقد اختيار الحكام في دوري روشن
وفي هذا السياق، تحدث عادل البطي لبرنامج "في المرمى" عبر فضائية "العربية" عن تصريحات جالتييه، قائلًا: "طوال السنوات الماضية والكرة السعودية تعاني من أزمة واضحة في التحكيم. لا يمكن دائمًا أن نلوم المدربين واللاعبين على النتائج وتصريحاتهم الغاضبة ونتجاهل الأخطاء التي يتعرضون لها من التحكيم".
وأضاف البطي: "هناك حكم لا أريد ذكر اسمه، كل مباراة يكون له خطأ كارثي ومؤثر في نتيجة المباراة، والغريبة أنه في كل جولة تسند له مباريات مهمة، وأقصد الحكم الذي أدار مؤخرًا مباراة الشباب ونيوم".
- Getty Images Sport
الشباب يسبح نحو دوامة الهبوط
رغم انتصاره الأخير على نيوم، يعيش الشباب حالة سيئة للغاية على مستوى النتائج، حيث يحتل حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة فقط، جمعها من انتصارين فقط و5 تعادلات و7 هزائم، ليجد نفسه قريبًا للغاية من دوامة الهبوط، حيث يفصل بينه وبين الأخدود صاحب المركز الـ17 (قبل الأخير)، 3 نقاط فقط ليصبح مهددًا بمغادرة دوري روشن والهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.
الشباب عانى من سلسلة خسائر متتالية، بدأت منذ مباراة الاتحاد في كأس الملك بنتيجة (4-1)، قبل أن يسقط مجددًا أمام العميد بهدفين دون رد في الجولة 11 من دوري روشن، وبعدها توالت الخسائر من القادسية بنتيجة (3-2)، ومن الفتح بهدفين دون رد ومن التعاون بنفس النتيجة، وأخيرًا أنهى هذه السلسلة بالفوز على نيوم بنتيجة (3-2).
ويفتقد الشباب خلال المواجهات المقبلة مهاجمه عبد الله معتوق، بسبب ارتكابه واقعة مشينة تجاه الحكم ماجد الشمراني خلال مباراة التعاون، حيث، قام بالبصق على الحكم الذي أشهر لتوه بطاقة إنذار إليه، فيما توجه الشمراني للتأكد من تلك الواقعة، عبر تقنية الفيديو VAR، ليطالب باستدعاء معتوق مجددًا من غرفة الملابس، ويقوم بإشهار البطاقة الحمراء إليه.
وأمام هذا التصرف المخالف، أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف عبد الله معتوق 10 مباريات بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها ضمن مسابقات الفريق الأول.
وبجانب الإيقاف، تم إلزام عبد الله معتوق لاعب نادي الشباب بدفع غرامة مالية قدرها 100،000 ريال، كما أن القرار قابلًا للاستئناف وفقًا للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.
ماذا ينتظر الشباب؟
من المنتظر أن يخوض الشباب، اختبارًا صعبًا خلال منافساته في شهر يناير، حيث يحل ضيفًا على النصر، في ديربي الجولة السادسة عشرة.
وتأتي روزنامة الشباب خلال يناير 2026، على النحو التالي..
* 17 يناير: مباراة النصر ضد الشباب، في الجولة 16.
* 20 يناير: مباراة الشباب ضد النجمة، في الجولة 17.
* 24 يناير: مباراة الخليج ضد الشباب، في الجولة 18.
* 29 يناير: مباراة الحزم ضد الشباب، في الجولة 19.
وبعد الانتهاء من مباريات يناير سيكون الشباب على مواعيد أخرى قوية، حيث يبدأ شهر فبراير بمواجهة صعبة أمام الفيحاء قبل أن يحل ضيفًا على الخلود في الجولتين 20 و21 من دوري روشن السعودي.
وكان الشباب قد تمكن من الوصول إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يودع البطولة بعد السقوط أمام الاتحاد، حامل اللقب، بنتيجة (1-4).
أسئلة الأكثر شيوعًا
أطلقت منصة ثمانية بتاريخ 8 أغسطس 2025 وقبل افتتاح الموسم الرياضي، وبدأت بنقل السوبر السعودي لتكون مباراة الاتحاد والنصر الأولى عبرها.
البطولات المتاحة حصريًّا على منصة ثمانية هي:
- دوري روشن السعودي
- كأس خادم الحرمين الشريفين
- كأس السوبر السعودي
- دوري يلو للدرجة الأولى.
بالتأكيد، ستتاح المنصة على كافة متاجر التطبيقات وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.
يبدأ سعر اشتراك ثمانية بـ 58 ريال سعودي شهريًّا للباقة السنوية و70 ريال سعودي للباقة الشهرية مع خيار التقسيط الشهري من تمارا.
نعم سوف يتم توفير وسيلة مجانية لمتابعة الموسم بجودة أقل ومزايا محدودة مقارنة بباقة الاشتراك المدفوعة.
كما أن كل المشتركين الجدد مؤهلين لتجربة مزايا اشتراك ثمانية مجانًا لمدة 14 يوم.
التجربة المجانية تتطلب منك فقط تسجيل الدخول، وإدخال بيانات طريقة الدفع. وسنستخدم هذه البيانات لتأكيد اشتراكك بعد انتهاء مدة التجربة إن أحببت استئناف اشتراكك.
يمكنك المشاهدة مجانًا على ثمانية وقنواتها بجودة 1080HD، أما الجودة القصوى 4K فسوف تكون حصرية للمشتركين في التطبيق.
اشتراك ثمانية يضمن لك التجربة الأفضل لمشاهدة البطولات السعودية، بعدة مزايا:
- أقصى جودة مشاهدة بـ 50 إطار في الثانية.
- إعلانات أقل من التجربة المجانية.
- الاستوديو التحليلي.
- ميزة المسبار، إحصائيات المباراة لحظة بلحظة.
- المشاهدة بجهازين في نفس الوقت.
- جودة خارقة بتقنية HDR – تتاح قبل 2026.
- مشاهدة عدة مباريات في نفس الوقت – تتاح قبل 2026.
- تنقّل بين كاميرات الملعب – تتاح قبل 2026.
- تحكم بصوت الجمهور والمعلّق – قبل 2026
- إضافة إلى مزايا تطبيق راديو ثمانية الحصرية، مثل مكتبة البودكاست الحصرية، والكتب والمقالات الصوتية.
يٌمكن إلغاء الاشتراك في ثمانية في أي وقت، قبل أو بعد انتهاء تجربتك المجانية.
ويتم ذلك بالدخول إلى إدارة الاشتراك في ملفك الشخصي على app.thmanyah.com أو من خلال متجر التطبيقات إذا كنت مشتركًا من التطبيق.
نعم، كافة تسجيلات مباريات موسم 2025-2026 وملخصاتها ستتاح في المنصة، إضافة لمكتبة منوّعة من البرامج الرياضية وغير الرياضية من إنتاج ثمانية.
مشاهدة دوري روشن السعودي 2025-2026 والبطولات السعودية ستكون حصريّة على تطبيق من ثمانية.
نعم، سيتمكن المستخدم من الدخول بعدد لا نهائي من الأجهزة بنفس الحساب، لكن المتابعة الحية للمباريات ستكون متاحة على جهاز واحد فقط في نفس الوقت.
كافة المباريات ستُنقل عبر البث الفضائي على قنوات ثمانية التي انطلقت بالفعل، وبدون الحاجة لجهاز استقبال إضافي (رسيفر).
نعم، وترددها هو:
النايل سات
التردد: 11236 ميجاهرتز.
الاستقطاب: عمودي.
معدل تصحيح الخطأ : 3/4.
معدل الترميز 27500.
العرب سات
التردد: 11919 ميجاهرتز
الاستقطاب: أفقي.
معدل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز : 27500.
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 بتاريخ 28 أغسطس 2025. وسيشهد افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.