تسبب عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي ورئيس إدارة شؤون منتخبات كرة القدم سابقًا محمد المسحل في غضب الشارع الرياضي السعودي، بعد ما قاله دفاعًا عن شقيقه ياسر المسحل؛ رئيس اتحاد الكرة، مؤكدًا فضله في فوز ملف المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034.
"ما يتعرض له ظُلم" .. شقيق ياسر المسحل يهب للدفاع عنه وإعلاميون سعوديون يكذبون روايته: إلى أين وصلنا بهذا الكلام الغريب!
ما القصة؟
حالة من الغضب الجم حاليًا مسيطرة على الشارع الرياضي السعودي بعد وداع المنتخب الوطني الأول لكأس العرب قطر 2025.
الأخضر السعودي بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد ودع كأس العرب قطر 2025 من دور نصف النهائي بالهزيمة أمام الأردن بهدف نظيف، رغم المشاركة بالفريق الأول وبكامل النجوم.
هذا الفشل بعد إخفاق كأس الخليج في يونيو الماضي، حيث الوداع من ربع النهائي تحت قيادة رينارد أيضًا، مع التأهل بصعوبة لكأس العالم 2026، تسبب في مطالب قوية من الإعلاميين والجماهير بضرورة رحيل المدرب الفرنسي ومن قبل ياسر المسحل عن رئاسة اتحاد الكرة.
لكن وفق آخر المستجدات، فإن اتحاد الكرة أعلن بشكل رسمي استمرار رينارد في منصبه حتى نهاية عقده في عام 2027، ولا ينوي المسحل الرحيل عن المقعد الذي يترأسه خلال الثماني سنوات الأخيرة.
محمد المسحل يدافع عن شقيقه
شقيق رئيس اتحاد الكرة السعودي "محمد المسحل"، ظهر في لقاء تليفزيوني عبر برنامج "إم بي سي في أسبوع"، للحديث عن مختلف القضايا الرياضية بحكم مناصبه السابق.
واستغل مقدم البرنامج حازم الغامدي هذه الفرصة لسؤاله عن حملة الهجوم التي يتعرض لها شقيقه "ياسر"، وما إذا كان ينصحه بالرحيل عن منصبه أم لا.
وفي هذا الشأن، قال محمد المسحل: "شهادتي مجروحة إن أشدت به، وإن قمت بذم عمل ياسر فلن يكون الأمر مقبولًا مني، لكن دائمًا ما أذكره بمقولة ابن حزم الأندلسي (من تعرض لخدمة العامة فلا بد أن يتصدق بشيء من عرضه لأنه لا محالة مشتوم ولو واصل الليل بالنهار)، وهذا أقوله لكل من يعمل في القطاع الرياضي، فمهما تفعل سيأتيك من الشتائم الكثير، لذا تصدق على من يتكلمون في حقك".
وأضاف: "كخبير في القطاع الرياضي لن أنصح شخصًا بترك مسؤولية، وكلت له بثقة من ولاه أمره، وهناك قيادات تقيم عمل المسؤولين بشكل عام، فرئيس اتحاد كرة القدم ليس كأي منصب في المملكة السعودية، هناك الكثير من العمل قام به الاتحاد، وياسر المسحل في النهاية هو عضو الاتحاد الدولي (فيفا)، هو أحد الأعضاء النادرين عالميًا بهذه المنظومة الكبيرة، وموثوق به من الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي، ولديه من الأمور الكثير".
لكن ما أغضب الكثيرين تحديدًا هو نسب محمد لشقيقه ياسر المسحل فضل فوز الملف السعودي باستضافة كأس العالم 2034، حيث علق: "بتوجيه من القيادة الحكيمة عمل ياسر على ملف كأس العالم 2034 باقتدار ونجح في الفوز بالاستضافة، هذا الملف بمفرده إنجاز كبير، أرى أن هذا الملف عمل عليه هيئة عليا برئاسة ولي العهد قريبة من مجلس الوزراء لمتابعة هذا المشروع الضخم، لذا فإن اختذال كل عمل أخي ياسر في أنه لم ينجح في كأس العرب فهو ظلم".
"إلى أين وصلنا؟!"
أحد من أغضبهم حديث محمد المسحل، كان الإعلامي الرياضي محمد أبوهداية، الذي أوضح له أن شقيقه لم يتم تعيينه من قيادة عليا – كما زعم – إنما تولى منصب رئيس اتحاد الكرة بعد فوزه في الانتخابات بـ"التزكية"، كما فند مزاعمه بشأن ملف كأس العالم.
وكتب أبوهداية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "بصراحة كلام غريب وغير منطقي أبداً وإجابات غير صحيحة من أخو رئيس إتحاد القدم السعودي والذي وصف نفسه من الخبراء في المجال! .. وللتوضيح والتصحيح فالانتقادات للعمل فقط وللإخفاقات المتوالية في عهده، أما الشخص له كامل الاحترام والتقدير".
وأضاف معددًا فشل الأخضر في عهد المسحل: "المنتخب خرج من كأس العرب وكأس الخليج وكأس آسيا، وتأهل من الملحق (كأس العالم)، ولم يسجل أي إنجاز للمنتخب الأول في عهده، بينما تواجده كرئيس بالتزكية فقط!".
أبوهداية واصل: "ملف استضافة المونديال لا علاقة لاتحاد القدم به، هناك لجنة عليا يرأسها ولي العهد – حفظه الله –".
واختتم: "النقد أساس تطور الأمم والشعوب، والإعلام مرآة لأي مسؤول ينشد النجاح وتصحيح المسار وليس انتقائية وتحديد وتصنيف المهنية وفق المحسوبيات. شكرًا زميلنا حازم (مقدم إم بي سي في أسبوع) هذا اللقاء كشف لي ثقافة بعض الخبراء وإلى أين وصلت .. فعلًا نصف المعرفة أخطر من الجهل!!".
"خلط الصلاحيات"
في الإطار نفسه، اعترض الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، الذي – على غرار أبوهداية – كذّب مزاعم محمد المسحل بشأن طريقة اعتلاء شقيقه "ياسر" مقعد رئاسة اتحاد الكرة، وكذلك دوره في فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034.
وكتب الرشيدي عبر حسابه على منصة "إكس": "الشقيق خلط الصلاحيات بين اتحاد القدم وملف استضافة كأس العالم، استغرب طرح الأستاذ محمد المسحل بزج رئيس اتحاد القدم (شقيقه) في ملف استضافة كأس العالم، وهو ملف لا يندرج ضمن صلاحيات الاتحاد أصلًا، بل تشرف عليه الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم وهي جهة حكومية".
واستطرد: "كما أن تعيين شقيقه لرئاسة اتحاد القدم جاء بالتزكية من الجمعية العمومية، لا بقرار من جهات عليا".
متى تنتهي فترة المسحل؟
وسط كل حاجة الغضب تلك، لا يزال هناك عام ونصف تقريبًا أمام ياسر المسحل، لحين انتهاء مدة رئاسته لاتحاد الكرة السعودي.
وكان المسحل قد اعتلى هذا المنصب في مايو 2023 بالتزكية، بعد فوزه في الانتخابات دون وجود أي مرشح أمامه.
وكان ياسر قد تولى رئاسة اتحاد الكرة لأول مرة في عام 2019، قبل أن يترشح مرة أخرى في عام 2023، ويفوز بالمنصب حتى 2027.