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Al Hilal v Al Ahli : AFC Champions League Elite Semi FinalGetty Images Sport
أحمد فرهود

"حذر الإدارة ووجه طلبًا مهمًا" .. شقيق سالم الدوسري يصف نجم الهلال بـ"العالة" ويهاجم آخرين بشدة!

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كسر صمته فقرر الهجوم على الجميع تقريبًا في الهلال..

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حالة من "عدم الاستقرار"، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ سواء على المستوى الفني أو الإداري.

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حالة "عدم الاستقرار" التي يعيشها الهلال؛ أدت إلى خسارته البطولة تلو الأخرى، في الموسم الحالي، آخرها دوري أبطال آسيا "النخبة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال ودع مسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025، من دور نصف النهائي؛ بعد الخسارة (1-3) أمام الأهلي، مساء يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة.

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