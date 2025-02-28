شتوتجارت وبايرن ميونخ | سراب الحذاء الذهبي.. تضحيات كين تبعده خطوة إضافية عن محمد صلاح

النجم الإنجليزي أمام خيار صعب!

شارك هاري كين في فوز بايرن ميونخ الهائل على شتوتجارت بثلاثة أهداف لهدف بعدما كان الفريق متأخرًا بهدف نظيف في منتصف الشوط الأول.

وعلى الرغم من مشاركته الفعالة في هجوم بايرن ميونخ خلال مباراتهم أمام شتوتجارت، لم يتمكن المهاجم الإنجليزي هاري كين من تسجيل اسمه في قائمة هدافي اللقاء.

ومع ذلك، فإن نظرة أعمق على أدائه تكشف عن مساهمات هامة ومجهودات لم تُترجم بشكل مباشر إلى أهداف شخصية، ولكنها كانت حاسمة في تحقيق الفريق للفوز، فخلال المباراة التي لعبها أساسيًا، لم يدخر كين جهدًا في تقديم أداء متكامل.