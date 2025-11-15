محادثة محتدمة مع مدربه .. شتشيسني عن أسوأ لحظاته: ذهبت إلى المنزل وبكيت من شدة الحزن!

قام الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني بتسجيل فيلمًا وثائقيًا عن حياته المهنية، يتحدث فيه عن أهم اللحظات خلال مسيرته التي قضاها في أندية كبيرة مثل روما وآرسنال ويوفنتوس وبرشلونة.

البولندي قال في المقتبسات التي نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن هناك لحظة ما في مشواره الكروي، جعلته يشعر بالحزن الشديد، لدرجة أنه عاد إلى منزله وانفجر في البكاء.

تلك اللحظة كانت أثناء تواجده مع آرسنال، حيث قال إن المدرب أرسين فينجر دخل معه في محادثة، أخبره فيها بضرورة البحث عن فريق آخر يلعب له، طالبًا منه الرحيل عن المدفعجية.