الراقي يفلت من "حماقة" نجمه أمام شباب الأهلي .. صالح أبوالشامات رفض التسلح بسلاح الجماهير لكن عليه النظر لحال فراس البريكان!

في مباراة "تحصيل حاصل" بالنسبة للأهلي السعودي، هربت كتيبة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله من "ريمونتادا" شباب الأهلي الإماراتي، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

الراقي حقق الفوز على ملعب الإنماء في جدة، برباعية مقابل ثلاثة أهداف، رغم أن الضيوف كانوا قريبين من تحقيق "الريمونتادا" وإدراك التعادل على الأقل، في ظل التهاون والعشوائية التي ظهرت على الأول في الشوط الثاني مع استبدال بعض اللاعبين.

رباعية الفريق الجداوي سجلها فراس البريكان، بوجدان بلانيتش "بالخطأ في مرماه"، إنزو ميلوت وصالح أبوالشامات، في الدقائق 12، 35، 3+45 و52 من عمر المباراة.

أما ثلاثة الفريق الإماراتي، فأحرزها برينو كاسكاردو "هدفين" ومحمد جمعة، في الدقائق 66، 78 و5+990.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 17 في وصافة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد شباب الأهلي عند 11 نقطة محتلًا المركز السادس "مؤقتًا"، في جدول ترتيب دوري الغرب.

وبعيدًا عن السباعية الرائعة التي سُجلت في المباراة، هناك بعض الأمور اللافتة التي تستحق التوقف أمامها في الكتيبة السعودية للمدرب الألماني ماتياس يايسله، دعونا نستعرضها في السطور التالية..