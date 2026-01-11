Getty Images Sport
بسبب "محرقة الهولوكوست" .. حارس نيوكاسل السابق يضع نفسه في ورطة بعد تعليقه على مدرب سلتيك!
اختيار جيفن الغريب للكلمات لوصف مشاكل سلتيك
اعتبرت فترة نانسي في جلاسكو كارثة كاملة، إذ تعرض الفرنسي لست هزائم في ثماني مباريات، بما في ذلك خسارة 3-1 أمام سان ميرين في نهائي كأس الرابطة وخسارة أمام غريمه التقليدي رينجرز بنفس النتيجة.
بغض النظر عن سوء أداء المدرب السابق لكولومبوس كرو، فإن اختيار جيفن للغة كان بعيدًا كل البعد عن المقصود. يشير مصطلح "الهولوكوست" إلى القتل المنهجي لـ 6 ملايين يهودي على يد ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
- Getty Images Sport
تعليق جيفن واعتذار محمد بالكامل
جاءت اللحظة غير السارة بعد أن سأل محمد زميله: "ما رأيك فيما حدث في سيلتيك، ويلفريد نانسي بعد الهزيمة أمام رينجرز، كان سيئًا في الشوط الثاني؟"
أجاب جيفن: "كان نانسي سيئًا من البداية إلى النهاية، لا أعتقد أنه كان يجب إنهاء فترة ولاية مارتن (أونيل) القصيرة في البداية. كانت تلك هي الأسبوع الذي سبق مباراة هارتس، مباراة قمة الدوري، ثم روما في الدوري الأوروبي وسان ميرين في نهائي كأس الدوري، اعتقدت أنه كان يجب منح مارتن ذلك الأسبوع على الأقل".
نانسي تولّى المسؤولية في ذلك الأسبوع وحدثت محرقة (هولوكوستية)، وكان كل شيء بعد ذلك مجرد كابوس، الهزائم ومباراة رينجرز في نهاية الأسبوع الماضي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، والمسمار الأخير في النعش".
قرب نهاية البث، تطرق محمد إلى تلك اللحظة، وأصدر الاعتذار التالي: "ربما سمعتم قبل قليل بعض الألفاظ غير اللائقة، لذا نود أن نعتذر عن أي إساءة قد تكون سببتها".
أصدر جيفن منذ ذلك الحين بيانًا على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. في منشور على X، قال حارس مرمى أستون فيلا السابق: "في البث التلفزيوني المباشر بعد ظهر اليوم، استخدمت كلمة لم أفهم معناها تمامًا، وبالتأكيد لن أستخدمها مرة أخرى".
وأضاف: "لدينا جميعًا مجالات نجهلها في معرفتنا، وآمل أن أستغل هذه الفرصة لأصبح أكثر ثقافة في المستقبل".
"أنا أشعر بخجل شديد وأعتذر دون تحفظ لكل من شعر بالإهانة، وسأتبرع بأجر اليوم من البرنامج إلى مؤسسة التعليم عن الهولوكوست".
ردود فعل وسائل التواصل الاجتماعي على تعليقات جيفن
أعرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تعليقات جيفن الخاطئة.
كتب أحدهم على X: "رحم الله مسيرة شاي جيفن المهنية. لقد قال جيفن للتو في برنامج BBC Final Score أن سلتيك "تعرضت لمحرقة هولوكوستية كاملة".
وأضاف آخر: "شاي جيفن شاي جيفن قال للتو إن ويلفريد نانسي تعرض لـ"محرقة الهولوكوست" لمدة أسبوع عندما تولى المنصب. لست متأكدًا من أن هذا ما قصده".
- Getty Images Sport
ما هو المستقبل الذي ينتظر جيفن؟
لاعب كرة القدم البالغ من العمر 49 عامًا ليس أول لاعب يستخدم هذه الكلمة في سياق الأداء الضعيف. فقد استخدمها جوي بارتون لوصف الأداء الضعيف لفريقه بريستول روفرز خلال فترة عمله كمدير للنادي، قائلاً: "يدخل أحدهم ويؤدي أداءً جيدًا، ولكنه يتعرض بعد ذلك للإيقاف أو الإصابة. شخص ما يدخل المباراة ويؤدي أداءً جيدًا، ولكن بعد ذلك يتعرض لمأساة، كابوس، محرقة هولوكوست".
واعتذر بارتون لاحقًا عن الحادثة، بعد أن اتصل به الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. كما استخدم كارلتون كول، المهاجم السابق لفريق وست هام، هذه الكلمة في برنامج إذاعي عام 2021، وأصدر اعتذارًا لاحقًا خلال نفس البرنامج.
ويبقى أن نرى ما إذا كان اعتذار جيفن، أو التكرار المفاجئ لاستخدام كلمة ذات أهمية تاريخية كبيرة من قبل المحللين واللاعبين السابقين، كافياً لينجو بجزاء بسيط. هناك احتمال كبير أن يؤدي ذلك إلى نهاية مسيرته كشخصية إعلامية ومحلل.
إعلان