شايع شراحيلي "خارج عن السيطرة" .. أهان الهلال، كال الاتهامات للنصر واعترف بتعرض نواف العابد للظلم بسببه!

هناك أشياء لا تتغير مهما مر عليها الزمن؛ منها "تهور" شايع شرحيلي؛ نجم النصر الأسبق، الذي تورط في عدة أزمات خلال مسيرته كلاعب وبعد الاعتزال كذلك.

صاحب الـ35 عامًا كان قد بدأ مسيرته الكروية في نادي النصر قبل الصعود للفريق الأول في يوليو 2009، وبعد تسع سنوات مع نجوم العالمي، كان الرحيل للقادسية في يناير 2018 في صفقة انتقال حر، ومنه إلى الفيصلي في صيف 2020 قبل الاعتزال مؤخرًا.

خلال تلك المسيرة، توج شراحيلي بأربع بطولات؛ منها ثلاث مع النصر "الدوري السعودي مرتين وكأس ولي العهد مرة"، بجانب كأس خادم الحرمين الشريفين مع الفيصلي.

وقد تصدر شايع المشهد خلال الساعات الماضية، بعد توجيه "إهانة" للغريم التقليدي والجار "الهلال"..