شاهد: نجم المنتخب الأمريكي للشباب نوهاكاي بانكس يقدم أداءً مذهلاً ويساعد فريقه أوغسبورغ على الفوز على كولونيا

على الرغم من أنه لم يلعب خلال استدعائه الوحيد للمنتخب الأمريكي في الخريف، إلا أن أداء بانكس مع ناديه قد يضعه في صورة كأس العالم حتى وهو يسعى للحصول على أول مشاركة له مع المنتخب. منذ ذلك المعسكر الأول في سبتمبر، برز بانكس كلاعب أساسي مهم في نادي أوغسبورغ، حيث شارك في 18 مباراة في الدوري الألماني مع النادي، بينما شارك في مباراتين أخريين كبديل.

في الخريف الماضي، قال مدرب المنتخب الأمريكي ماوريسيو بوكيتينو إن بانكس لديه القدرة على أن يصبح أفضل مدافع في ألمانيا أو ربما في أوروبا. عندما سُئل عن هذا التعليق في مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا، قال بانكس إن أمامه الكثير من العمل ليس فقط للوصول إلى هذا المستوى، ولكن أيضًا لكسب مكانه في المنتخب الأمريكي بشكل عام.

قال اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا: "كان هذا إطراءً كبيرًا، لكنني أعلم أنني يجب أن أعمل كثيرًا للوصول إلى هذا المستوى. لم أصل إلى هناك بعد. كان الأمر رائعًا، لكنني لم أصل إلى هناك بعد".