ترجمه

شاهد: اللاعب الدولي الألماني تيمو فيرنر يسجل تمريرة حاسمة في أول مباراة له مع سان خوسيه إيرثكويكس الذي تغلب على أتلانتا يونايتد

خرج المهاجم الألماني تيمو فيرنر من مقاعد البدلاء ليقدم تمريرة حاسمة في أول مباراة له مع سان خوسيه، حيث فاز فريق كويكس على أتلانتا يونايتد بنتيجة مريحة 2-0. لم يشارك فيرنر، الذي وقع عقدًا متعدد السنوات مع سان خوسيه كلاعب مخصص، في التشكيلة الأساسية في أول مباراة له بعد انتقاله من ر.ب. لايبزيغ. ومع ذلك، كان تأثيره فوريًا، حيث لم يستغرق وقتًا طويلاً ليشارك في أول هدف له.