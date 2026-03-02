Goal.com
مباشر
Mohamed Al-Deayea Cristiano Ronaldo Abidal (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

أنقذت حياة طفل وكتبت أعظم لقطة في دوري الأبطال .. شارة القيادة ليست مجرد "قطعة قماش" يا الدعيع!

قصص وحكايات حول شارة القيادة..

"مجرد قطعة من القماش"، هكذا وصف أسطورة الهلال، محمد الدعيع، شارة القيادة بعد واقعة رفض سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم، لارتدائها أثناء مشاركته بديلًا في ديربي الشباب.

في قمة الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي، فاجأ الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، الجميع بإبقاء سالم الدوسري ومالكوم أوليفيرا، على مقاعد البدلاء، قبل أن يقرر الدفع بسالم في الدقيقة 79، ليشارك بديلًا لماركوس ليوناردو، وعندما قام خاليدو كوليبالي، بتنبيهه بارتداء شارة القيادة، من الحارس ياسين بونو، الذي ارتداها بعد خروج محمد كنو، أشار الدوسري إليه برفض ارتدائها.

هنا، أثار الدعيع جدلًا بوصفه، للشارة بأنها مجرد "قطعة من قماش"، ولا يحتاج إليها سالم الدوسري من أجل إثبات قيادته، وسبق وأن فعل ذلك الأمر، كل من سامي الجابر ويوسف الثنيان.

رسالة إلى محمد الدعيع؛ قد تبدو شارة القيادة في ظاهرها، مجرد قطعة قماش، إلا أن هناك العديد من القصص التي كتبت في ملاعب كرة القدم، والتي تؤكد أنها أكبر من ذلك، وليس مجرد قطعة تميز قائد الفريق من غيره.

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    الشارة التي أنقذت حياة طفل

    لم يكن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يدرك أن الشارة التي ألقاها غاضبًا بكل قوته على أرض الملعب، ستكون سببًا في إنقاذ قلب طفل.

    القصة تعود إلى مارس 2021، وبينما كانت البرتغال متعادلة مع صربيا بهدفين لمثلهما، في تصفيات كأس العالم 2022، وقع رونالدو على هدف ثالث في الوقت بدل الضائع، اجتازت معه الكرة خط المرمى، قبل أن يبعدها أحد المدافعين، إلا أن الحكم رفض احتساب الهدف، لينفجر رونالدو غضبًا ويلقي بالشارة على أرض الملعب.

    وبينما انشغل رونالدو بتبرير فعلته لجماهير البرتغال، قام أحد رجال الإطفاء بالاحتفاظ بالشارة التي ألقيت على ملعب رد ستار، لتقرر شركة مراهنات صربية، شراءها بقيمة 75 ألف دولار، فيما ذكرت الشركة بأنها شاركت في المزاد بدوافع إنسانية، من أجل مساعدة الطفل الصربي جافريلو ديورديفيتش، صاحب الـ6 أعوام، الذي كان يعاني من ضمور عضلي في العمود الفقري.

    • إعلان
  • Papu Gomez Genoa Atalanta Serie A

    قائد أتلانتا .. الشارة مساحة للإبداع

    ربما وجد الأرجنتيني أليخاندرو "بابو" جوميز، شارة قيادته لأتلانتا، بمثابة "مساحة للإبداع"، ليس مجرد شارة يرتديها في ذراعه، فتارة نجده يرتدي شارة ترمز لـ"يوم الأم"، وأخرى لشخصيات كارتونية مثل "سبايدر مان" و"فروزن" و"هولي وبنجي"، وكذلك احتفاله بتشكيل ماستر ليج الأصلية في لعبة برو إيفولوشن سوكر.

    مثالًا، فسر بابو جوميز، الفائز مع الأرجنتين بكأس العالم 2022، ارتداءه لشارة فيلم فروزن، بأنه أراد بها الاحتفال بيوم ميلاد ابنته كونستانتينا، حيث أظهر وجهها إلى جانب وجوه آنا وإليسا وأولاف.

  • Germany Japan World CupGetty

    الأمر صار سياسيًا مع الألمان

    ويمكن القول إن تأثير الشارة لم يتوقف عند ذلك الحد، بل تخطى إلى أبعاد سياسية، تجلت في نهائيات كأس العالم 2022، وذلك عندما رفضت قطر، ارتداء شارات ملونة تحمل عبارة "OneLove" التي تدعم المثلية.

    واحترامًا لموقف قطر، المنظمة للمونديال، بلغ الأمر إلى تهديد الاتحاد الدولي "فيفا"، بفرض عقوبات على اللاعبين في حالة ارتداء شارة دعم مجتمع الميم خلال المباريات، بعدما كان مقررًا أن يرتديها قادة سبعة منتخبات، ليرد لاعبو المنتخب الألماني بتكميم أفواههم أثناء التقاط صورة جماعية قبل مباراة اليابان، فيما علق الاتحاد المحلي بقوله "حرماننا من ارتداء الشارة مثل حرماننا من الكلام، نحن متمسكون بموقفنا. نحن ودول أخرى، نريد أن يكون صوتنا مسمعوًا".

  • Granit Xhaka, Arsenal 2021-22Getty

    التمرد يحرم جاكا من القيادة

    وبين إنقاذ حياة طفل أو أزمة سياسية، تمثل شارة القيادة أيضًا، رمزًا للتمرد الذي دفع ثمنه جرانيت جاكا، مع مدربه السابق أوناي إيمري، في آرسنال.

    لنعد قليلًا إلى نوفمبر 2019، عندما انفجر تشاكا غضبًا إزاء قيام جماهير آرسنال باستفزازه خلال تبديله، في مباراة كريستال بالاس، بالدوري الإنجليزي، ليرد السويسري بإلقاء القميص على الأرض.

    ورغم محاولات جاكا لتبرير فعلته لجماهير الجانرز، بأن الأحداث التي صاحبت عملية استبداله قد سببت له حزنًا عميقًا، كونه يقدم 100% من مجهوده داخل وخارج الملعب، وتلقيه عبارات مسيئة مثل "سنكسر قدمك"، و"نقتل زوجتك"، و"نتمنى أن تصاب ابنتك بالسرطان"، إلا أن هذا الأمر لم يمر مرور الكرام على أوناي إيمري الذي أبلغ جاكا بأنه لم يعد قائدًا للفريق، وتم سحب الشارة منه.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-MANCHESTER-FINALAFP

    قائد جديد لبرشلونة في ليلة التتويج

    في مايو 2011، وبينما كان لاعبو برشلونة على أعتاب رفع كأس دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على مانشستر يونايتد، بثلاثية، كان ملعب ويمبلي شاهدًا على قصة خالدة، تمثلت أيضًا في شارة القيادة.

    وبينما كان العالم في انتظار مشهد رفع كارليس بويول، لكأس تشامبيونزليج، فاجأ قائد برشلونة الجميع، وخلفه تشافي هيرنانديز، بالتنازل عن الشارة، إلى زميلهم أبيدال، الذي كان عائدًا مؤخرًا من جراحة لاستئصال ورم في الكبد، ليتولى رفع الكأس، في مشهد اعتبرته قناة كانال بلاس الفرنسية، بأنه الأروع في تاريخ نهائيات دوري الأبطال.

  • FC Internazionale Milano v AC Chievo Verona - Serie AGetty Images Sport

    فقد شارته بسبب زوجته

    ربما تعد واحدة من أغرب القصص حول شارة القيادة، حينما قرر نادي إنتر، تجريد ماورو إيكاردي من شارته، والسبب: زوجته واندا نارا.

    القصة تعود إلى فبراير 2019، حينما قررت إدارة النادي، بالتنسيق مع المدرب لوتشيانو سباليتي، سحب شارة القيادة من إيكاردي وإعطائها إلى الحارس سمير هاندانوفيتش.

    وقتها اعترف سباليتي بأن هذا القرار كان صعبًا ومؤلمًا، كون الجميع يقدر قيمة اللاعب في الفريق، إلا أن ما قامت به واندا نارا، وكيلة أعمله وزوجته وقتها، كونها شخصية تليفزيونية، كان عاملًا نحو سحب الشارة، حينما ظهرت في التليفزيون الإيطالي، لتتحدث عن المفاوضات المتعلقة بتجديد عقده في سان سيرو، بتصريحات فجرت غضب الإدارة، بعدما أكدت أن عدة أندية أوروبية، مهتمة بالتعاقد معه، كما أن اتهاماتها أيضًا طالت بعض اللاعبين في الفريق، وفق ما أكده موقع "كالتشيو ميركاتو"، بأن بيرسيتش أخبر إيكاردي بأن يبلغ زوجته بألا تتحدث عنه في التليفزيون مجددًا.

  • أكبر من مجرد قماش

    هناك الكثير من القصص التي تؤكد أن شارة القيادة، ليست مجرد قطعة من القماش، بل شاهد على العديد من الأحداث، بين مبادرات خيرية وأزمات سياسية وقصص تمرد.

    ولعل رونالدو ولاعبي النصر كانوا أيضًا شاهدين على لقطات طريفة تعلقت بشارة القيادة مؤخرًا، بين خروج كريستيانو من مباراة الفيحاء، دون خلع الشارة، أو رفض زملائه بين علي الحسن ومارسيلو بروزوفيتش، ارتداء الشارة عند تبديله في مباراة الشباب، بالموسم الماضي.

    ما ذكرته مجرد غيض من فيض، وسط قصص أخرى كان محورها هو شارة القيادة، إلا أن كل مثال في هذا المقال، لهو دليل على أن الشارة ليس فقط قطعة تعلق في ذراع القائد، وإنما تحمل الكثير من الأبعاد الأخرى.

0