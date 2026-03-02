أنقذت حياة طفل وكتبت أعظم لقطة في دوري الأبطال .. شارة القيادة ليست مجرد "قطعة قماش" يا الدعيع!

"مجرد قطعة من القماش"، هكذا وصف أسطورة الهلال، محمد الدعيع، شارة القيادة بعد واقعة رفض سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم، لارتدائها أثناء مشاركته بديلًا في ديربي الشباب.

في قمة الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي، فاجأ الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، الجميع بإبقاء سالم الدوسري ومالكوم أوليفيرا، على مقاعد البدلاء، قبل أن يقرر الدفع بسالم في الدقيقة 79، ليشارك بديلًا لماركوس ليوناردو، وعندما قام خاليدو كوليبالي، بتنبيهه بارتداء شارة القيادة، من الحارس ياسين بونو، الذي ارتداها بعد خروج محمد كنو، أشار الدوسري إليه برفض ارتدائها.

هنا، أثار الدعيع جدلًا بوصفه، للشارة بأنها مجرد "قطعة من قماش"، ولا يحتاج إليها سالم الدوسري من أجل إثبات قيادته، وسبق وأن فعل ذلك الأمر، كل من سامي الجابر ويوسف الثنيان.

رسالة إلى محمد الدعيع؛ قد تبدو شارة القيادة في ظاهرها، مجرد قطعة قماش، إلا أن هناك العديد من القصص التي كتبت في ملاعب كرة القدم، والتي تؤكد أنها أكبر من ذلك، وليس مجرد قطعة تميز قائد الفريق من غيره.