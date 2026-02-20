Getty Images
شابي ألونسو يرفض عرضًا لتدريب أحد الأندية الأوروبية الكبرى، بينما ينتظر المدرب السابق لريال مدريد فرصة لتدريب ليفربول
الفوضى في فيلودروم تدفع ألونسو إلى الانسحاب
رفض ألونسو فرصة أن يصبح المدير الفني الجديد لمارسيليا، ورفض عرضًا رسميًا بسبب مخاوفه بشأن وضع النادي الفرنسي، وفقًا لما ذكرته قناة RMC Sport. عاد المدرب البالغ من العمر 44 عامًا إلى سوق الانتقالات بعد أن أقاله ريال مدريد في أوائل يناير، منهياً بذلك فترة سبعة أشهر مضطربة في العاصمة الإسبانية.
وقد سارع مرسيليا، الذي كان يبحث عن بديل لروبرتو دي زيربي بعد رحيله المفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر، إلى التعاقد مع ألونسو. لكن وفقًا للتقرير، تم رفض العرض "على الفور". ومن المعلوم أن عدم الاستقرار الداخلي المستمر في النادي كان العامل الرئيسي الذي دفع ألونسو إلى رفض العرض، بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا خلال فترة عمله التي استمرت ثلاث سنوات في باير ليفركوزن.
يأتي الرفض في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن انتقاله إلى أنفيلد. في حين أن مدرب ليفربول سلوت لا يواجه تهديدًا مباشرًا، إلا أن فريقه يكافح من أجل تكرار أدائه في موسمه الأول الذي فاز فيه باللقب. على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في الفريق، يحتل الريدز حاليًا المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخرًا بـ 16 نقطة عن المتصدر أرسنال.
الصراعات الداخلية على السلطة تحدد مسار موسم مرسيليا
سادت أجواء متوترة في مرسيليا منذ رحيل دي زيربي بالتراضي بعد الهزيمة الساحقة 5-0 على يد باريس سان جيرمان في 8 فبراير. وصلت الأوضاع إلى نقطة الانهيار عندما أعلن المدير الرياضي مدحي بنعطية - زميل ألونسو السابق في بايرن ميونيخ - استقالته في بيان مفاجئ.
في تحول دراماتيكي، رفض مالك النادي فرانك ماكورت استقالة بنعطية وقام بدلاً من ذلك بتخفيض رتبة رئيس النادي بابلو لونغوريا إلى "مسؤوليات مؤسسية". أعطى هذا التغيير بنعطية السيطرة الكاملة على العمليات الرياضية حتى نهاية الموسم. قال بنعطية: "أغادر وأنا أشعر أنني بذلت قصارى جهدي... ولكنني أشعر بالأسف لأنني لم أتمكن من تهدئة الأجواء المحيطة بالفريق".
بالنسبة لألونسو، كانت هذه الخلفية من "الانقسامات" في غرفة الاجتماعات وتغير التسلسل الهرمي عاملاً حاسماً. بعد أن رأى مشروعه في مدريد يتعثر بعد خسارة 3-2 أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، أعطى الفائز بكأس العالم الأولوية للأمن الهيكلي. كان حذراً من بيئة أخرى غير مستقرة حيث يمكن أن يؤدي تغيير الموظفين المستمر إلى تقويض فلسفته التدريبية على المدى الطويل.
مكورت يطالب بالتركيز مع تولي بيي زمام الأمور
وفي معرض تعليقه على قراره الأولي بالاستقالة، سلط بنعطية الضوء على صعوبة التعامل مع الضغوط الخارجية في النادي. "على الرغم من الانتكاسات الأخيرة وبعض السيناريوهات الرياضية القاسية، فإن المشروع يمضي قدماً. لكنني لا أستطيع تجاهل الأجواء الحالية. أشعر بخيبة أمل متزايدة، وهو انقسام يؤسفني بشدة. في مرسيليا، النتائج هي الحكم الوحيد".
ومع ذلك، لا يزال المالك ماكورت مصراً على أن النادي يجب أن يستقر لتحقيق طموحاته الأوروبية. وقال: "بصفتي مالك النادي، سأتي إلى مرسيليا وأتولى مسؤولياتي مرة أخرى حتى يظل النادي مركزاً على أهدافه، لا سيما التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل وتحقيق نتائج قوية في كأس فرنسا".
بعد رفض ألونسو، لجأ النادي إلى المدافع السابق لنيوكاسل حبيب بيي، الذي تم تعيينه بعد أسبوع واحد فقط من إقالته من رين. أكد ماكورت أن التعيين الجديد تم لضمان بقاء الفريق قادراً على المنافسة في ظل الهيكل الرياضي الجديد بقيادة بنعطية.
في انتظار اتصال أنفيلد
مع إغلاق باب مرسيليا، تستمر شائعات عودة ألونسو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. على الرغم من أنه أعرب عن رغبته في أخذ استراحة قصيرة بعد رحيله "السريع" عن ريال مدريد، إلا أن احتمال وجود مكان شاغر في ليفربول لا يزال يمثل عامل جذب كبير. يُنظر إلى الأساس في أنفيلد على أنه أكثر صلابة بكثير من المناخ الذي تجنبه في فرنسا.
يواجه ليفربول وسلوت الآن سلسلة من المباريات الحاسمة لإنقاذ موسمهم وإسكات الأصوات المتزايدة التي تطالب بتغيير في الجهاز الفني. سيحاول الريدز تقليص الفارق مع الأربعة الأوائل عندما يواجهون نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.
