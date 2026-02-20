شابي ألونسو يرفض عرضًا لتدريب أحد الأندية الأوروبية الكبرى، بينما ينتظر المدرب السابق لريال مدريد فرصة لتدريب ليفربول

رفض ألونسو فرصة أن يصبح المدير الفني الجديد لمارسيليا، ورفض عرضًا رسميًا بسبب مخاوفه بشأن وضع النادي الفرنسي، وفقًا لما ذكرته قناة RMC Sport. عاد المدرب البالغ من العمر 44 عامًا إلى سوق الانتقالات بعد أن أقاله ريال مدريد في أوائل يناير، منهياً بذلك فترة سبعة أشهر مضطربة في العاصمة الإسبانية.

وقد سارع مرسيليا، الذي كان يبحث عن بديل لروبرتو دي زيربي بعد رحيله المفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر، إلى التعاقد مع ألونسو. لكن وفقًا للتقرير، تم رفض العرض "على الفور". ومن المعلوم أن عدم الاستقرار الداخلي المستمر في النادي كان العامل الرئيسي الذي دفع ألونسو إلى رفض العرض، بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا خلال فترة عمله التي استمرت ثلاث سنوات في باير ليفركوزن.

يأتي الرفض في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن انتقاله إلى أنفيلد. في حين أن مدرب ليفربول سلوت لا يواجه تهديدًا مباشرًا، إلا أن فريقه يكافح من أجل تكرار أدائه في موسمه الأول الذي فاز فيه باللقب. على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في الفريق، يحتل الريدز حاليًا المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخرًا بـ 16 نقطة عن المتصدر أرسنال.