سيني لامينز ليس مجرد لاعب انضم إلى مانشستر يونايتد هذا الموسم، بل هو أحد أفضل الصفقات من حيث القيمة مقابل المال في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخراً

واجه لامينز 10 ركنيات، معظمها كانت فوق رأسه. كما واجه 35 عرضية، حيث أمسك اثنتين منها وصد أربع. كما واجه أربع تسديدات على المرمى، حيث قام بصد رائع لمنع تسديدة مايكل كين من الدخول تحت العارضة في الدقيقة 82، ثم صد تسديدة تيريك جورج في الدقيقة 92.

كان أداء البلجيكي الهادئ والرصين في مواجهة هذا القصف الجوي الكثيف واستراتيجية الركلات الركنية التي شبهها كوبي ماينو بـ "رويال رامبل" في WWE، أكثر إثارة للإعجاب بالنظر إلى أنه بدأ المباراة في ظروف بعيدة عن المثالية، حيث طارده تيرنو باري بعد 10 ثوانٍ من بدء المباراة وركل الكرة مباشرة نحو المهاجم.

وكان ذلك على النقيض تمامًا مما كان يتوقعه مشجعو يونايتد من حارس المرمى السابق أندريه أونانا وحارس المرمى الاحتياطي ألتاي بايندير، اللذين استقبل كل منهما أهدافًا مباشرة من الركلات الركنية، وكانا يميلان إلى الشعور بالرهبة كلما واجهوا عرضية، وكان رد فعلهما المعتاد على ارتكاب خطأ هو ارتكاب خطأ آخر.