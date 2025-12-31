Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport
أحمد فرهود

"شاهدتم الغيابات العديدة" .. سيموني إنزاجي يتحدث عن ميركاتو الهلال ووكيله يحسم جدل صفقة نجم إنتر

تطورات مثيرة من داخل البيت الهلالي..

تحدث الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، عن تحركات ناديه في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ بينما علق وكيل أعماله فيديريكو باستوريلو، على صفقة بعينها.

الهلال بقيادة إنزاجي، لا يزال حيًا في جميع المسابقات؛ حيث يحتل "وصافة" دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، مع التأهُل إلى دور الـ16 من النخبة الآسيوية ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

  • سيموني إنزاجي يتحدث عن ميركاتو الهلال

    وفي هذا السياق.. اعترف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، بدراسة مجلس إدارة ناديه؛ إبرام عدة تعاقدات في الميركاتو الشتوي القادم، والذي يفتح أبوابه يوم 2 يناير رسميًا.

    وعن ذلك قال إنزاجي، في المؤتمر الصحفي بعد الفوز (3-1) على نادي الخلود، في الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، مساء يوم الأربعاء: "أنتم شاهدتم حجم الغيابات في الهلال، خلال هذه المواجهة".

    وأضاف المدير الفني الإيطالي: "الميركاتو الشتوي يفتح أبوابه يوم 2 يناير؛ ونحن لا زلنا في محادثات مع الإدارة، حول الخيارات المتاحة".

    وأوضح إنزاجي أن المحادثات أيضًا؛ تتضمن الاسم الأجنبي الذي سيتم رفعه من قائمة الزعيم الهلالي المحلية، في الميركاتو الشتوي.

    ويمتلك الهلال 9 أجانب فوق السن في قائمته المحلية، بعد رفض اتحاد الكرة تسجيل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو كـ"مواليد"؛ لذلك أصبح مطالبًا برفع اسم واحد منهم، خلال الشتوية.

  • وكيل سيموني إنزاجي يحسم جدل صفقة نجم إنتر

    ومن ناحيته.. رد فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم؛ على سؤال بشأن طلب المدرب، التعاقد مع المدافع الإيطالي المخضرم فرانشيسكو أتشيربي.

    باستوريلو نفى في تصريحات مع موقع "365Scores"، مساء يوم الأربعاء، طلب إنزاجي التعاقد مع أتشيربي، من العملاق الإيطالي إنتر، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    وأكد باستوريلو أن كل الأخبار المنتشرة، بشأن تواصل إنزاجي مع أتشيربي، لإقناعه بالانتقال إلى الفريق الهلالي؛ غير صحيحة.

    وذكر الإعلاميان فابريتسيو رومانو وماتيو موريتو في وقتٍ سابق، أن إنزاجي يتمسك بالتعاقد مع المدافع الإيطالي؛ سواء كان ذلك في الميركاتو الشتوي، أو في صيف 2026 بعد نهاية عقده مع إنتر.

    فرانشيسكو أتشيربي.. "تلميذ" سيموني إنزاجي في لاتسيو وإنتر

    المثير في الأمر أن اسم المدافع الإيطالي المخضرم فرانشيسكو أتشيربي، ارتبط بالانضمام إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم صيف عام 2025؛ وذلك بمجرد تولي مواطنه سيموني إنزاجي، القيادة الفنية للعملاق السعودي.

    وأشرف إنزاجي على تدريب أتشيربي، في صفوف نادي لاتسيو الإيطالي، في الفترة من 2018 إلى 2021؛ قبل أن يضمه إلى فريق إنتر الأول لكرة القدم، صيف 2022.

    ولعب أتشيربي معارًا من لاتسيو إلى إنتر، في موسم 2022-2023؛ قبل أن يشتريه "النيراتزوري" نهائيًا، مقابل 4 ملايين يورو.

    ومع إنتر.. لعب المدافع الإيطالي البالغ من العمر 37 سنة، 134 مباراة رسمية في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 5 أهداف وصانعًا 6 تمريرات حاسمة.

    ويُعد هدف فرانشيسكو أتشيربي في شباك العملاق الإسباني برشلونة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025؛ هو الأهم والأشهر للمدافع المخضرم، منذ الانضمام إلى صفوف إنتر.

    وقتها.. أدرك أتشيربي التعادل لإنتر ضد برشلونة (3-3) في الدقيقة 90+3؛ لتمتد المباراة إلى الشوطين الإضافيين، اللذين سجل فيهما العملاق الإيطالي هدف التأهُل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

    لكن.. أتشيربي خسر مع "النيراتزوري" نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، ضد فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ مثلما حدث في نسخة 2022-2023، أمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 9 انتصارات مع تعادلين، في 11 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 25.

    * فوز: 20.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 59.

    * أهداف مستقبلة: 24.

