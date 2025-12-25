"أتمنى تجديد عقده ولكن!" .. سيموني إنزاجي يتحدث عن مستقبل روبن نيفيش ويكشف "جديد" ميركاتو الهلال

في البداية.. رد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، على سؤال بشأن مستقبل النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

نيفيش البالغ من العمر 28 سنة، يرتبط بعقدٍ مع الهلال حتى 30 يونيو 2026؛ حيث يرفض التجديد حتى الآن، وسط تأكيدات على رغبته في العودة للملاعب الأوروبية.

وعن ذلك يقول إنزاجي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الخليج: "أنا كمدرب لنادي الهلال؛ أتمنى بالطبع تجديد عقد نيفيش، واستمراره مع الفريق لسنواتٍ أخرى".

ونفى المدير الفني الإيطالي تشتت النجم البرتغالي بمستقبله؛ مشددًا على أن اللاعب مركز تمامًا مع الزعيم الهلالي، ويقدّم مستويات رائعة في المباريات.

وأضاف سيموني إنزاجي: "تركيز نيفيش مع الهلال، وتقديمه مستويات جيدة في المباريات؛ هو أهم شيء بالنسبة لي الآن، ومن ثم سنرى ماذا سيحدث بعد ذلك".