أحمد فرهود

"أتمنى تجديد عقده ولكن!" .. سيموني إنزاجي يتحدث عن مستقبل روبن نيفيش ويكشف "جديد" ميركاتو الهلال

ماذا قال سيموني إنزاجي؟

تحدث الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، عن عديد الملفات المهمة؛ وذلك قبل مواجهة فريقه ضد الخليج، مساء غدٍ الجمعة.

الهلال يستضيف فريق الخليج الأول لكرة القدم، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • سيموني إنزاجي يتحدث عن مستقبل روبن نيفيش مع الهلال

    في البداية.. رد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، على سؤال بشأن مستقبل النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

    نيفيش البالغ من العمر 28 سنة، يرتبط بعقدٍ مع الهلال حتى 30 يونيو 2026؛ حيث يرفض التجديد حتى الآن، وسط تأكيدات على رغبته في العودة للملاعب الأوروبية.

    وعن ذلك يقول إنزاجي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الخليج: "أنا كمدرب لنادي الهلال؛ أتمنى بالطبع تجديد عقد نيفيش، واستمراره مع الفريق لسنواتٍ أخرى".

    ونفى المدير الفني الإيطالي تشتت النجم البرتغالي بمستقبله؛ مشددًا على أن اللاعب مركز تمامًا مع الزعيم الهلالي، ويقدّم مستويات رائعة في المباريات.

    وأضاف سيموني إنزاجي: "تركيز نيفيش مع الهلال، وتقديمه مستويات جيدة في المباريات؛ هو أهم شيء بالنسبة لي الآن، ومن ثم سنرى ماذا سيحدث بعد ذلك".

  • هل سيتحرك الهلال في الميركاتو الشتوي القادم؟

    وتطرق الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال؛ للحديث عن ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم، خلال شهر يناير القادم "2026".

    إنزاجي كشف عن أن إدارة الهلال، لا تتأخر عليه في أي طلب؛ إلى جانب عقد عدة اجتماعات بينه والمسؤولين، لمناقشة احتياجات الفريق الأول في الميركاتو الشتوي.

    وأوضح إنزاجي أنه يريد التركيز الآن، على الفوز في مباراتي الهلال القادمتين؛ وذلك قبل فتح باب الميركاتو الشتوي، بشكلٍ رسمي.

    وتابع المدير الفني الإيطالي: "وعندما يُفتح باب الميركاتو الشتوي رسميًا؛ سنتحدث عن اللاعبين الذين يمكن التعاقد معهم، وضمهم إلى صفوف الفريق الهلالي".

    تأثير غياب ياسين بونو وخاليدو كوليبالي على الهلال

    وأخيرًا.. اعترف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، بافتقاده الثنائي المغربي ياسين بونو والسنغالي خاليدو كوليبالي، خلال الفترة الحالية.

    بونو وكوليبالي يشاركا حاليًا مع منتخبي المغرب والسنغال تواليًا، في بطولة كأس أمم إفريقيا؛ والتي تستمر فعاليتها حتى 18 يناير 2026.

    ورغم ذلك.. أشار إنزاجي إلى أنه كان يعلم منذ بداية الموسم، أنه سيفتقد هذا الثنائي لبعض الوقت؛ لذلك تم التخطيط للأمر بشكلٍ جيد، بالتعاقد مع المدافع التركي يوسف أكتشيشيك والحارس الفرنسي ماتيو باتوييه.

    وتعاقد الهلال مع باتوييه لتعويض بونو، خلال فترة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025؛ إلا أن إنزاجي فضل الاعتماد في النهاية، على الحارس المحلي محمد الربيعي.

    أرقام روبن نيفيش مع نادي الهلال

    روبن نيفيش البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023؛ قادمًا من صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

    صفقة نيفيش كلفت خزينة نادي الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ55 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2026.

    ومنذ الانضمام للفريق الهلالي.. لعب نيفيش 107 مباريات رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 14 هدفًا، وصانعًا 25 آخرين.

    وتوّج النجم البرتغالي بـ4 ألقاب رسمية مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، منذ الانضمام إليه صيف 2023 وحتى الآن؛ وهم: "السوبر السعودي (مرتان)، دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين".

  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 7 انتصارات مع تعادلين، في الجولات التسع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 23.

    * فوز: 18.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 53.

    * أهداف مستقبلة: 21.

