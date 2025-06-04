سيموني إنزاجي يبدأ عمله في الهلال بمجموعة قرارات .. ومحمد الشلهوب يؤجل الرد على طلبه!

الهلال يكثف عمله استعدادًا للمرحلة القادمة..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لبداية عصرٍ جديد، تحت قيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي؛ والذي سيستهل مشواره مع الزعيم، من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

الهلال يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو؛ حيث أسفرت القرعة عن تواجده في "المجموعة الثامنة"، إلى جانب كل من ريال مدريد ورد بول سالزبورج وباتشوكا.

ويبدو أن إنزاجي بدأ العمل سريعًا في الهلال، رغم عدم الإعلان الرسمي عن الصفقة - حتى الآن -؛ وذلك باتخاذ مجموعة من القرارات المهمة.