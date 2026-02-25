إقالة سيموني إنزاجي الآن؟: لا تهد المعبد على نفسك يا الهلال.. رحيل الإيطالي "هدر مالي" وقد يُدمر فريقين

بين صخب المدرجات التي تُطالب بـ"رأس" الإيطالي سيموني إنزاجي، وبعض التسريبات المُثيرة من داخل مكاتب عملاق الرياض الهلال؛ يقف الفريق الأول لكرة القدم اليوم، أمام مفترق طرق خطير.

نعم.. قطاع جماهيري كبير بدأ يُطالب بـ"إقالة" إنزاجي؛ وذلك بعد خسارة الهلال "صدارة" دوري روشن السعودي للمحترفين، وتراجعه إلى "المركز الثالث" في جدول الترتيب.

أيضًا.. فجّر موقع "365Scores" مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده على وجود غضب من مجلس إدارة الزعيم الهلالي، الذي طلب الاجتماع مع الجهاز الفني؛ لمناقشة أسباب تراجع النتائج، في الفترة الأخيرة.

ووسط كل هذا الجدل؛ يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: "هل من المنطقي أن يهدم الهلال المعبد ويقيل إنزاجي الآن؟!".

هذا السؤال سنحاول الإجابة عليه في السطور القادمة؛ لتحليل جدوى "إقالة" إنزاجي في الوقت الحالي، من عدمها..