سيموني إنزاجي قول وفعل: ثنائي الهلال يدفع الثمن غاليًا ضد الشباب.. و"الجحيم الكروي" في انتظار علي البليهي

ثمانية أهداف، تقلبات جنونية، وصراع لم يهدأ حتى صافرة النهائية؛ هكذا كان المشهد في ديربي الهلال والشباب الناري، مساء يوم الجمعة.

وفي ليلة اشتعلت فيها المدرجات؛ فاز الهلال (5-3) على مستضيفه الشباب، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

خماسية الهلال في الشباك الشبابية؛ جاءت عن طريق كل من محمد كنو وعلي البليهي بـ"الخطأ في مرماه" وخاليدو كوليبالي وسلطان مندش وماركوس ليوناردو، في الدقائق 19 و31 و45+2 و48 و52 تواليًا.

ومن ناحيته.. أهداف الشباب الثلاث ضد الهلال؛ جاءت بواسطة كل من جوش براونهيل وعبدالرزاق حمدالله وياسين عدلي، في الدقائق 13 و44 و75.

وبهذه النتيجة.. وصل الهلال إلى نقطته الـ58، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما تجمد الشباب عند النقطة 25، في الترتيب الثالث عشر.

ونستعرض في السطور القادمة من ناحيتنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الهلال الكبير على الشباب..