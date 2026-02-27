Goal.com
سيموني إنزاجي قول وفعل: ثنائي الهلال يدفع الثمن غاليًا ضد الشباب.. و"الجحيم الكروي" في انتظار علي البليهي

ثمانية أهداف، تقلبات جنونية، وصراع لم يهدأ حتى صافرة النهائية؛ هكذا كان المشهد في ديربي الهلال والشباب الناري، مساء يوم الجمعة.

وفي ليلة اشتعلت فيها المدرجات؛ فاز الهلال (5-3) على مستضيفه الشباب، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

خماسية الهلال في الشباك الشبابية؛ جاءت عن طريق كل من محمد كنو وعلي البليهي بـ"الخطأ في مرماه" وخاليدو كوليبالي وسلطان مندش وماركوس ليوناردو، في الدقائق 19 و31 و45+2 و48 و52 تواليًا.

ومن ناحيته.. أهداف الشباب الثلاث ضد الهلال؛ جاءت بواسطة كل من جوش براونهيل وعبدالرزاق حمدالله وياسين عدلي، في الدقائق 13 و44 و75.

وبهذه النتيجة.. وصل الهلال إلى نقطته الـ58، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما تجمد الشباب عند النقطة 25، في الترتيب الثالث عشر.

ونستعرض في السطور القادمة من ناحيتنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الهلال الكبير على الشباب..

  • Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    سيموني إنزاجي.. قول وقعل في ديربي الهلال والشباب

    بعد التعادل (1-1) مع التعاون، في المباراة الأخيرة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ خرج المدير الفني الإيطالي لنادي الهلال سيموني إنزاجي أمام الرأي العام، للتأكيد على الآتي:

    * أولًا: اللاعب الذي لن يجتهد أو يقدّم المأمول منه، لن يُشارك في التشكيل الأساسي؛ مهما كان اسمه.

    * ثانيًا: العمل على تحسين مستوى الفريق في الفترة القادمة؛ خاصة من الناحية الهجومية.

    وأثبت إنزاجي في مباراة الهلال والشباب، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي؛ أنه قول وفعل.

    نعم.. إنزاجي أجلس اثنين من أبرز نجوم الهلال على "الدكة"، ضد نادي الشباب؛ وهما: البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، والقائد السعودي الكبير سالم الدوسري.

    إجلاس هذا الثنائي على الدكة؛ جاء بعد الانخفاض الكبير في مستواهما الفني، خلال الفترة الأخيرة.

    أيضًا.. قدّم الزعيم الهلالي أداءً هجوميًا رائعًا ضد الشباب؛ بالمقارنة مع عديد من المباريات الماضية، في المسابقة المحلية.

  • Al Hilal v Al Shorta: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    بدلاء الهلال.. عندما تم توجيه ضربة قوية لسالم ومالكوم!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب الإشارة إلى تألُق "بديلي" البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا وسالم الدوسري، مع فريق الهلال الأول لكرة القدم ضد نادي الشباب، مساء يوم الجمعة.

    بديلا مالكوم وسالم في التشكيل الأساسي ضد الشباب؛ كان سلطان مندش والفرنسي سايمون بوابري.

    مندش أبدع حرفيًا على الجناح الأيمن، خاصة في الشوط الثاني؛ وذلك بتسجيله هدفًا وصناعة آخر، مع كثير من المهارات والمجهود الكبير.

    أما بوابري فهو أظهر مهاراته الكبيرة؛ حيث لعب في الطرف الأيسر مكان سالم، ولكن كـ"جناح وهمي".

    بمعنى.. بوابري كان يدخل للعمق كثيرًا، ويترك الخط إلى الظهير الأيسر الفرنسي تيو هيرنانديز؛ ليتحرك بحرية.

    وفي الشوط الثاني.. وجدنا بوابري يتحصل على حرية كبيرة؛ بدرجة أننا كُنا نشاهده أحيانًا في الجناح الأيمن، وقلب الهجوم.

    المهم من ذلك هو أن نجاح مندش وبوابري، يُحسب للمدير الفني الإيطالي لنادي الهلال سيموني إنزاجي؛ الذي راهن عليهما في مباراة قوية ضد الشباب، الذي تحسن مؤخرًا مع المدير الفني الجزائري نور الدين بن زكري.

  • Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    علي البليهي.. أداء صادم ضد الهلال يجعله في وجه المدفع!

    على الجانب الآخر.. قدّم علي البليهي، المُنتقل من عملاق الرياض الهلال إلى نادي الشباب، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"، واحدة من أسوأ مبارياته على الإطلاق.

    البليهي سجل هدفًا في مرمى فريقه؛ إلى جانب تشتيت كرة بشكلٍ سيئ للغاية، أسفرت عن هدف آخر.

    وظهر على البليهي في مباراة الهلال والشباب؛ مجموعة من النقاط المهمة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عدم قدرته على مجاراة رتم المباريات الكبيرة.

    * ثانيًا: سوء التمركز وثقل الحركة.

    وسوء البليهي في هذا الديربي العاصمي؛ أكد صحة قرار الهلال بالاستغناء عنه، رغم أنه تعرض لبعض التلميحات المثيرة.

    هذه التلميحات ظهرت في بعض التغريدات المثيرة للجدل؛ التي تحدثت عن تسجيله "هدفًا جميلًا" لمصلحة الهلال، في إشارة إلى مساعدة فريقه السابق.

    لذلك.. من المتوقع أن يواجه البليهي أيامًا صعبة للغاية؛ سواء من السخرية أو التلميحات المثيرة للجدل، وذلك بسبب مستواه السيئ ضد الهلال.

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. مكاسب بالجملة لسيموني إنزاجي رغم الأخطاء!

    الخلاصة من ديربي الهلال والشباب، مساء يوم الجمعة؛ هي أن المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي خرج بمكاسب عديدة، رغم بعض الأخطاء التكتيكية المستمرة.

    مثلًا.. إذا تحدثنا تكتيكيًا؛ نستطيع الإشارة إلى أخطاء التمركز الدفاعي، والفراغات بين الوسط والدفاع.

    لكننا هُنا لسنا بصدد الحديث عن التكتيك؛ وإنما المكاسب المعنوية التي تحصل عليها إنزاجي ضد الشباب، على النحو التالي:

    * أولًا: صحة قراراته بإجلاس بعض النجوم الكبار؛ وذلك بتألق البدلاء.

    * ثانيًا: تقديم كرة هجومية جميلة؛ ترد على من اتهموه بـ"الجُب الكروي".

    * ثالثًا: الخروج بالأهم وهو النقاط الثلاث؛ التي تحافظ على المسافة بينه والأهلي والنصر.

    ويجب على إنزاجي أن يبني على هذه المباراة، مع معالجة الأخطاء التكتيكية؛ إذا أراد أن يخطف لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

