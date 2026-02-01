بعد أنباء عرض الهلال .. رد فعل سيموني إنزاجي بشأن ضم كريم بنزيما من الاتحاد!

تلقى الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سؤالًا حول الأنباء المتواردة بشأن إمكانية التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

يأتي ذلك في ظل استعداد الهلال، لمباراة الكلاسيكو أمام الأهلي، والتي تقام غدًا، على ملعب المملكة أرينا، في قمة الجولة العشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ويتزعم الهلال صدارة ترتيب دوري روشن، برصيد 46 نقطة، من 18 مباراة، بعد تأجيل الجولة العاشرة، فيما يحلّ الأهلي ثالثًا بـ43 نقطة، بفارق الأهداف عن النصر "الوصيف".