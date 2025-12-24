"ممكن أصيب أو أخطئ" .. سامي الجابر يتراجع عن هجومه ضد إنزاجي ويؤكد: "ما حدث ليس ذنبه!"

تحدث سامي الجابر عن مواجهة الهلال أمام الأهلي في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن هذه المباراة تمثل الاختبار الحقيقي الأول للزعيم هذا الموسم.

وأوضح الجابر، خلال ظهوره في برنامج "نادينا"، أنه لو كان يتولى القيادة الفنية للهلال، لتعامل مع اللقاء بأسلوب مختلف عن المباريات السابقة التي اعتمد فيها الفريق على الهجمات المرتدة، متوقعًا أن يشهد اللقاء طابعًا هجوميًا مفتوحًا، وأن يُحسم الصراع لصالح الطرف الأكثر تفوقًا في معركة وسط الملعب.

وأشار الجابر إلى أن الهلال يمر حاليًا بمرحلة انتقالية من مدرسة تدريبية إلى أخرى، مشددًا على أن المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي ما زال بحاجة إلى مفاتيح فنية أوضح وفهم أعمق لطبيعة الدوري السعودي، رغم تأكيده في الوقت ذاته أن الهلال يمتلك القدرة على الفوز على أي منافس خارج أرضه.

وأضاف أن المواجهة ستكون في غاية الصعوبة على كلا المدربين، سواء إنزاجي أو ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي.

كما شدد الجابر على حاجة الهلال إلى تدعيم الخط الأمامي، مؤيدًا تصريحات إنزاجي التي أبدى خلالها رغبته في تعزيز الجانب الهجومي للفريق، خاصة أن صفقات الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ركزت بشكل أساسي على الجوانب الدفاعية، في حين اتجه الأهلي – بحسب وصفه – إلى بناء هيكله الأساسي بصورة هجومية واضحة.

وانتقد الجابر اعتماد إنزاجي على اللعب بثلاثة مدافعين ونهج التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة، معتبرًا أن هذا الأسلوب لا يتماشى مع هوية الهلال الهجومية، لا سيما في ظل امتلاك الفريق عناصر تتميز بالسرعة والقوة مثل ثيو هيرنانديز، سيرجي سافيتش، مالكوم، روبن نيفيش، إلى جانب حمد اليامي، وهو ما اعتبره عاملًا يسمح للهلال باللعب بأسلوب أكثر اندفاعًا للأمام.