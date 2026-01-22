فرصة يامال لالتقاط الأنفاس: "تخمة" الهلال تورط إنزاجي .. جيسوس وكونسيساو أفضل و"قائمة الضحايا" قد تزيد واحدًا!

الهلال لا يزال بحاجة إلى صفقات جديدة، هكذا صرّح المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، بكلمات لاقت سخرية "نصراوية"، خاصة وأن الزعيم نجح في إبرام عددٍ من التعاقدات، خلال فترة الميركاتو الشتوي، في حين ذكر البرتغالي جورج جيسوس، مدرب النصر، بأنه يحتاج للصفقات، ولكن "المادة" تعيق رغبته.

ونجح الهلال في إبرام "أربع" صفقات شتوية، حتى الآن، بالتعاقد مع بابلو ماري، مدافع فيورنتينا الإيطالي، وسلطان مندش من التعاون، وثنائي الخليج "مراد هوساوي وريان الدوسري"، فيما تمت إعارة جواو كانسيلو إلى برشلونة، ومحمد القحطاني للتعاون، مع رحيل عبد الإله المالكي "نهائيًا" إلى الدرعية.

ورغم ذلك، إلا أن مركز الظهير الأيمن، لا يزال صداعًا في رأس إنزاجي، في ظل الاعتماد على حمد اليامي، بعد رحيل كانسيلو، إلا أن الهلال بات بحاجة لمزيد من التدعيم في هذا المركز، بقطع النظر عن أداء اليامي.