ربما يكون سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أسعد الأشخاص بإقامة بطولة كأس السوبر الإيطالي "موسم 2025-2026"، في الرياض.
بعد أزمة نهائي الأبطال .. سيموني إنزاجي يستغل السوبر الإيطالي لـ"الصلح" مع الإنتر!
- Getty Images Sport
روزنامة كأس السوبر الإيطالي 2025-2026
ومن المقرر أن تقام النسخة الـ38 من كأس السوبر الإيطالي، في الرياض، حيث تجمع بين "أربعة" فرق، بين نابولي، بولونيا، إنتر، ميلان.
ويشارك بولونيا في السوبر، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه بكأس إيطاليا، فيما يسجل نابولي، مشاركته السادسة، بوصفه بطلًا للدوري الإيطالي.
ويتقاسم قطبا العاصمة، في كأس السوبر، المشاركة الـ14 والفوز باللقب 8 مرات، حيث تأهل إنتر كوصيف للكالتشيو، بينما تأهل ميلان "وصيفًا" لكأس إيطاليا.
وجاءت روزنامة كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، على النحو التالي..
* 18 ديسمبر: مباراة نابولي ضد ميلان "ملعب الأول بارك" في نصف النهائي.
* 19 ديسمبر: مباراة بولونيا ضد إنتر "ملعب الأول بارك" في نصف النهائي.
* 22 ديسمبر: المباراة النهائية، على ملعب الأول بارك.
إنزاجي يوجه طلبًا لإدارة الإنتر
وأفادت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، بأن قدوم إنتر إلى الرياض، هو بمثابة "حبيب قديم" يحط رحاله في المملكة، ليطرق كتف مدربًا غادر النادي الذي أحبه كثيرًا، بعد السقوط المدوي في نهائي دوري أبطال أوروبا (0-5) أمام باريس سان جيرمان.
ويملك سيموني إنزاجي، مسيرة تدريبية لا تنسى مع الإنتر، على مدار أربعة مواسم بين 2021 و2025، حيث قاد النيراتزوري إلى نهائي دوري أبطال أوروبا "مرتين"، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا "مرتين"، كأس السوبر الإيطالي "3 مرات".
ورغم المسيرة الحافلة، إلا أنها انتهت بكابوس مرير، ذاقه إنزاجي مع الإنتر، عندما سقط بخماسية باريس سان جيرمان، في نهائي تشامبيونزليج، ليتوج العملاق الفرنسي باللقب لأول مرة في تاريخه، تاركًا الإنتر يتجرع مرارة الهزيمة، بعدما أبهر العالم بصعود "ملحمي" إلى النهائي على أنقاض برشلونة.
ونوّه التقرير بأن المسافة التي تفصل بين إنزاجي وإنتر، حوالي "20" كيلو مترًا، علمًا بأن سيموني تواصل شخصيًا مع إدارة النيراتزوري، قبل ساعات، حيث طلب توديع أصدقاءه القدامى.
- Getty Images Sport
سيموني يريد الصلح
ووصف التقرير مبادرة إنزاجي، بأنه يسعى للصلح مع الإنتر، فيما ينتظر أن يتم عقد اللقاء، ولكن ليس في مقر إقامة البعثة.
وكان مقررًا أن يلعب الهلال، غدًا، في مباراة الجولة العاشرة من دوري روشن، ضد التعاون، بالتزامن مع موعد مباراة إنتر وبولونيا، إلا أن تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس العرب "FIFA قطر 2025"، ساهم في قرار الرابطة بتأجيل مباريات الجولة.
وجاءت مبادرة إنزاجي للصلح مع الإنتر، بسبب رحيله عن قلعة النيراتزوري، والتي صاحبها غضب كبير من قِبل الإدارة، خاصة بعد تداول تصريحات من قِبل ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي للهلال، بأنه كان على اتصال مع إنزاجي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وأن المدرب وافق شفهيًا على الانضمام للفريق، بينما طلب من النادي السعودي، الانتظار حتى نهاية المباراة، الأمر الذي فتح باب الهجوم ضد المدرب بداعي الخداع والمماطلة في تجديد عقده، رغم اتخاذه قراره بالرحيل بالفعل، مع ربط رحيله بالأداء المخيب للآمال، للفريق في نهائي التشامبيونزليج.
- Getty Images Sport
مدرب الهلال: أعيش في الجنة
وكان إنزاجي قد صرّح، عقب المباراة الودية أمام نيوم، بأنه يشعر بسعادة غامرة بتواجده في الرياض، واصفًا الأمر بأنه "يعيش في الجنة".
وأبدى إنزاجي فخره بتحقيق الفوز في 13 مباراة متتالية، ولن يتراخى، مضيفًا أنه يعيش في الجنة هنا (يقصد الرياض)، ويتملكه شعور رائع، ولا أحد يريد المغادرة.
ويعيش إنزاجي وطاقمه المعاون، في مجمع سكني يبعد حوالي ساعة عن مركز التدريب، إلا أن الازدحام المروري، قد يمثل العقبة أمام المدرب الإيطالي، فيما نوّه التقرير بأن جماهير الإنتر، بعد رحلة طويلة عبر زحام المرور، استقرت بالقرب من منزله، ومن يدري إن كان سيتاح لهم الوقت لتوديعه باحترام، وترديد عبارة "لقد أحببنا بعضنا كثيرًا".
- Getty
موسم الهلال في 2025-2026
على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.
وفي آخر محطاته المحلية، نجح الهلال في تحقيق فوز جديد على حساب الفتح بنتيجة 2-1، بعدما سجل كل من داروين نونيز وروبن نيفيش هدفي "الزعيم"، في حين تقدم الفتح أولًا عبر مراد باتنا. وشهدت المباراة طرد لاعب الهلال ناصر الدوسري في الدقائق الأخيرة، دون أن يؤثر ذلك على قدرة الفريق في حسم المواجهة.
وبهذا الانتصار، رفع الهلال حصيلته إلى 7 انتصارات مقابل تعادلين خلال أول 9 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل مطاردته لقمة الترتيب، حيث يبتعد بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب العلامة الكاملة بـ27 نقطة.
قاريًا، يقدم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 5 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي، وقد آخر آخر انتصاراته على حساب الشرطة العراقي بأربعة أهداف دون رد في ملعبه المملكة أرينا.
كما ضمن الهلال تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تخطيه الفتح في دور الـ8 بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أوقعته القرعة في مواجهة صعبة في المربع الذهبي أمام الأهلي، وستقام المواجهة في ملعب الإنماء بجدة.
ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.