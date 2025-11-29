"تبقى شهر واحد على الانتقالات" .. سيموني إنزاجي يكشف عن حقيقة اقتراب رحيل داروين نونيز عن الهلال

واصل الهلال عروضه القوية هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على الفتح بنتيجة 4-1 في مواجهة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أقيمت مساء السبت على ملعب "المملكة أرينا" بالرياض.

وبدأ الهلال المباراة بقوة، حيث افتتح البرازيلي مالكوم التسجيل عند الدقيقة 21، قبل أن يعزز البرتغالي روبن نيفيز التقدم سريعًا بإضافة الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط، مستفيدًا من السيطرة الهلالية الواضحة على مجريات اللعب.

وشهدت الدقيقة 35 عودة حسان تمبكتي للتسجيل بعد تعافيه من الإصابة، ليوقع على الهدف الثالث ويضاعف الفارق، فيما واصل البرازيلي ماركوس ليوناردو حضوره الهجومي المميز محرزًا الهدف الرابع مع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 49. أما هدف الفتح الوحيد فجاء بتوقيع الأرجنتيني ماتياس فارجاس.

وبعد حسم النتيجة عمليًا، أجرى المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي عدة تغييرات بهدف منح بعض البدلاء دقائق لعب مهمة، حيث أشرك محمد كنو وعلي لاجامي وعبد الكريم دارسي في آخر ربع ساعة من اللقاء.

وبهذا الانتصار، أصبح الهلال ثالث المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الملك، بعد الخلود الذي تجاوز الخليج بنتيجة مثيرة 4-3، والأهلي الذي بلغ المربع الذهبي بفوزه على القادسية بركلات الترجيح 5-4 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.