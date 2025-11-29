Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport
أحمد رفعت

"تبقى شهر واحد على الانتقالات" .. سيموني إنزاجي يكشف عن حقيقة اقتراب رحيل داروين نونيز عن الهلال

تصريحات سيموني إنزاجي بعد الفوز على الفتح

عبر المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي الهلال، عن سعادته البالغة، بانتصار فريقه على الفتح، متحدثًا عن مصير نجمه الأوروجوياني داروين نونيز من الرحيل عن الزعيم.

بعض التقارير أشارت إلى أن هناك نية داخل الهلال للتخلص من نونيز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب عدم قناعة الجهاز الفني والجمهور بمستواه.

    الهلال يفوز على الفتح برباعية

    واصل الهلال عروضه القوية هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على الفتح بنتيجة 4-1 في مواجهة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أقيمت مساء السبت على ملعب "المملكة أرينا" بالرياض.

    وبدأ الهلال المباراة بقوة، حيث افتتح البرازيلي مالكوم التسجيل عند الدقيقة 21، قبل أن يعزز البرتغالي روبن نيفيز التقدم سريعًا بإضافة الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط، مستفيدًا من السيطرة الهلالية الواضحة على مجريات اللعب.

    وشهدت الدقيقة 35 عودة حسان تمبكتي للتسجيل بعد تعافيه من الإصابة، ليوقع على الهدف الثالث ويضاعف الفارق، فيما واصل البرازيلي ماركوس ليوناردو حضوره الهجومي المميز محرزًا الهدف الرابع مع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 49. أما هدف الفتح الوحيد فجاء بتوقيع الأرجنتيني ماتياس فارجاس.

    وبعد حسم النتيجة عمليًا، أجرى المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي عدة تغييرات بهدف منح بعض البدلاء دقائق لعب مهمة، حيث أشرك محمد كنو وعلي لاجامي وعبد الكريم دارسي في آخر ربع ساعة من اللقاء.

    وبهذا الانتصار، أصبح الهلال ثالث المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الملك، بعد الخلود الذي تجاوز الخليج بنتيجة مثيرة 4-3، والأهلي الذي بلغ المربع الذهبي بفوزه على القادسية بركلات الترجيح 5-4 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

    ماذا قال إنزاجي عن الفوز على الفتح؟

    خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" أكد إنزاجي على أن فريقه لعب مباراة رائعة أمام الفتح، مؤكدًا على أن الفريق يحتاج لقسط من الراحة.

    وقال إنزاجي: "لعبنا مباراة ممتازة، وكنا نعرف أننا نستطيع تقديم الأفضل حتى أمامهم في مباراة الدوري الماضية، وظهرنا بشكل جيد بسبب تماسكنا في المنافسة على اللقب".

    المدرب الإيطالي واصل: "خضنا خلال الفترة الماضية سلسلة من المباريات المتتالية، وبفضل الجهود الكبيرة التي قدّمها اللاعبون تمكّنا من تحقيق هذا الإنجاز، ولهذا من الطبيعي أن يحتاج الفريق إلى قسط من الراحة خلال فترة التوقف لاستعادة الجاهزية الكاملة".

  • تعليق سيموني إنزاجي على موقف نونيز

    وبعد سؤاله عن إمكانية رحيل نونيز، قال سيموني إنزاجي: "تبقى شهر واحد فقط على انطلاق فترة الانتقالات، وقدّم داروين نونيز اليوم أداءً لافتًا خلال مشاركته في المباراة".

    وعن إصابته أمام الفتح، قال الإيطالي: "أما الإصابة التي تعرض لها، فجاءت في موضع مختلف تمامًا عن إصابته السابقة، ومن المقرر أن يخضع لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات المقبلة لتحديد حجمها، ويتمنى الجهاز الفني أن تكون الإصابة بسيطة ولا تؤثر على جاهزيته للفترة المقبلة".

    لم يجب إنزاجي على السؤال بشكل مباشر، ولكنه في نفس الوقت شدد على أهميته في تشكيل الهلال خلال الوقت الحالي، في إشارة إلى تمسكه باستمرار المهاجم الأوروجوياني.

  • "الهلال وعناصره المميزة في الفئات السنية"

    أشاد سيموني إنزاجي بشكل كبير بالعناصر التي يمتلكها الهلال في الفئات السنية، مؤكدًا على أنهم سيحصلون على فرص خلال الفترة المقبلة.

    وأوضح سيموني قائلًا: "شاهدت أكثر من لاعب مميز من الفئات السنية في نادي الهلال، خصوصًا في فريق تحت 21 عامًا الذي يضم عناصر لافتة".

    واختتم تصريحاته: "من بينهم الهدهود الذي شارك معنا في كأس العالم، ومن الواضح أن النادي يقوم بعمل كبير ومنظّم في تطوير قطاع الناشئين وإعداد المواهب للمستقبل".

  • ماذا ينتظر الهلال؟

    يستعد الهلال لفترة راحة قصيرة خلال الفترة المقبلة، تتيح للفريق إعادة شحن طاقاته بعد ضغط المباريات المحلي والقارية الذي واجهه في الأسابيع الماضية. 

    ويأتي هذا التوقف نتيجة توقّف المنافسات لإقامة بطولة كأس العرب في قطر الشهر المقبل، وهو ما يمنح الجهاز الفني بقيادة سيموني إنزاجي فرصة لمراجعة أداء الفريق، ومعالجة بعض النقاط التكتيكية والفنية قبل العودة للمنافسة.

    ومن المقرر أن يستأنف الهلال نشاطه بمواجهة مهمة أمام التعاون، يوم 19 ديسمبر المقبل، ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وهي مباراة ينتظر أن تكون مفصلية للحفاظ على صدارة الفريق وترسيخ تقدمه في جدول الترتيب.

    بعدها، سيخوض الهلال اختبارًا قاريًا آخر حين يواجه الشارقة الإماراتي يوم 22 ديسمبر، في مباراة حاسمة على الأراضي الإماراتية، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا. هذه المواجهة تأتي في توقيت حساس للفريق، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في التأهل إلى الدور ربع النهائي وتأكيد هيمنته القارية.

    الفترة المقبلة إذًا ستكون فرصة للهلال لمزج الاستراحة مع الاستعداد المكثف، وضبط التشكيلة والاستراتيجية قبل سلسلة من المباريات الحاسمة على المستويين المحلي والقاري.

