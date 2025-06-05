فيديو | بصوت هدف شقيقه .. الكشف عن خطأ فادح في تقديم إنزاجي لتدريب الهلال!

المدرب الإيطالي يوقع عقدًا لمدة عامين بقيمة 26 مليون يورو صافيًا في السنة. لكن الفيديو الذي أعلن عن التعاقد أشار إلى... هدف سجله شقيقه بيبو مع ميلان.

أعلن سيموني إنزاجي رسمياً انتهاء تجربته مع إنتر لبدء مغامرة جديدة في المملكة العربية السعودية مع فريق الهلال.

رفض المدرب البالغ من العمر 40 عامًا تجديد عقده مع النيرازوري لقبول العرض الفاخر من النادي السعودي، الذي سيبقيه معهم لمدة عامين حتى يونيو 2027 مقابل 26 مليون يورو صافي في الموسم، مما يجعله أحد المدربين الأعلى أجراً في العالم.

جاء الإعلان الرسمي عن ذلك عبر مقطع فيديو نشره نادي الهلال على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه أثار ضحك الجميع بسبب زلة لسان فادحة: الصوت المصاحب للاحتفال بوصول سيموني كان في الواقع التعليق الشهير على هدف شقيقه بيبو في نهائي دوري أبطال أوروبا 2007 بين ميلان وليفربول.