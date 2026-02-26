Getty
"سيكون أمراً استثنائياً" - كريستيانو رونالدو يريد العودة إلى إسبانيا بعد أن وجه له المدرب دعوة
رونالدو يشتري حصة في نادي ألميريا
أصبح رونالدو شريكًا في ملكية نادي ألميريا الإسباني الذي يلعب في الدرجة الثانية، بعد أن استحوذ على 25% من أسهم النادي. وقال المهاجم السابق لريال مدريد إن هذه الخطوة كانت "طموحًا طويل الأمد لدي للمساهمة في كرة القدم، خارج الملعب"، وأضاف أن "UD ألميريا هو نادٍ إسباني يتمتع بأسس قوية وإمكانات واضحة للنمو".
من ناحية أخرى، قال النادي في بيان: "استحوذ كريستيانو رونالدو على 25٪ من أسهم UD Almería من خلال CR7 Sports Investments، وهي شركة تابعة لـ CR7 SA، في خطوة مهمة في التوسع المستمر لكل من النادي ومحفظة الاستثمارات لرجل الأعمال البرتغالي. هذا الاتفاق هو جزء من التوسع الدولي للكيان الذي ينفذه الرئيس محمد الخريجي من خلال تكتل أعماله SMC Group".
"سيكون أمراً استثنائياً" - ألميريا تحلم بانضمام رونالدو
وقد شارك روبي، مدرب ألميريا، رأيه حول هذا التطور. وقال للصحفيين: "نحن سعداء للغاية. من الواضح أننا نرحب به. أعتقد أن هذه أخبار رائعة لأن شخصًا مثله، بمعرفته الكاملة بالرياضة وكرة القدم، يمكنه مساعدة نادٍ مثل نادينا. هذا أمر مثير للغاية للنادي بأكمله وللمدينة. أنتم تعرفون بالفعل العلاقة الجيدة التي تربط كريستيانو بمالكي النادي. يتعلم المرء بعض الأشياء، لكنني لا أعتقد أن الوقت الذي اكتشفت فيه ذلك أو توقفت عن اكتشافه مهم. المهم هو أنه سيأتي إلى هنا معنا. نحن سعداء للغاية.
"سيكون من الرائع والمذهل أن يلعب هنا، لكن هذا سؤال يجب أن يوجه له. هذا ناديه، وإذا أراد الاستمرار في اللعب، فسيتم استقباله بأذرع مفتوحة بغض النظر عن هوية المدرب. لا شك لدي في ذلك".
وأضاف الرئيس محمد الخريجي: "[رونالدو] يعتبر أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، وهو يعرف الدوريات الإسبانية جيدًا ويدرك الإمكانات التي نبنيها هنا سواء على مستوى الفريق أو الأكاديمية."
رونالدو يبقى في السعودية
قد تكون ألميريا تحلم بانتقال رونالدو، لكن اللاعب الدولي البرتغالي أوضحمؤخرًا أن تركيزه لا يزال منصبًا على النادي الوطني. ارتبط اسم النجم بانتقاله في وقت سابق من هذا الموسم بعد أن أضرب عن اللعب بسبب إحباطه من الوضع المالي للنادي وخططه في سوق الانتقالات. لكنه أعلن منذ ذلك الحين رغبته في البقاء.
"نعم، أنا سعيد جدًا. كما قلت مرارًا وتكرارًا، أنا أنتمي إلى المملكة العربية السعودية. إنها دولة رحبت بي وبعائلتي وأصدقائي ترحيبًا حارًا. أنا سعيد هنا. أريد الاستمرار هنا"، قال.
"والأهم من ذلك، أننا نواصل الضغط. نحن في القمة. مهمتنا هي الفوز، والضغط [على منافسينا على اللقب]، ولنرى ما سيحدث. نحن على المسار الصحيح. لقد عدنا؛ نحن في حالة جيدة؛ نحن واثقون. مباراة تلو الأخرى. نحن في حالة جيدة. لنرى ما سيحدث".
رونالدو مرتبط بعقد مع النصر حتى عام 2027 وسيكون عمره 42 عامًا عند انتهاء عقده الحالي.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ألميريا تحلق عالياً في دوري الدرجة الثانية وتسير على الطريق الصحيح للعودة إلى الدوري الإسباني. وهي تحتل حالياً المركز الثالث في الترتيب، بفارق نقطتين فقط عن الصدارة. كما أن نادي النصر الذي يلعب له رونالدو يحقق موسمًا قويًا ويحتل صدارة الدوري السعودي للمحترفين. ويأمل النجم البرتغالي أن يحافظ الفريق على هذا المستوى طوال بقية الموسم، حيث يتطلع إلى الفوز بأول لقب كبير له مع النادي.
