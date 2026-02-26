Getty Images Sport
"سيكون الأمر بمثابة انتقام" - فيكتور أوسيمهن يكشف عن أفكاره بشأن المواجهة المحتملة مع ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس مصدوم: أوسيمهن يسجل في اللحظات الأخيرة ليبقي الحلم حياً
بدا أن عملاق اسطنبول في طريقه إلى الدور الـ16 بعد فوزه 5-2 في مباراة الذهاب في اسطنبول، إلى أن عاد يوفنتوس بقوة وسجل ثلاثة أهداف دون رد ليتعادل النتيجة الإجمالية 5-5. لكن أوسيمهن سدد ضربة حاسمة في الوقت الإضافي، تلاها هدف من بارش ألبر يلمظ، ليضمن فوزًا إجماليًا 7-5 ويبقي حلم سيمبوم الأوروبي على قيد الحياة. الآن، تلوح في الأفق احتمالية السفر إلى أنفيلد أو مواجهة توتنهام.
أوسمين يتوقع أجواء أنفيلد
أثبت غلطة سراي بالفعل أنه قادر على منافسة الأفضل هذا الموسم، بعد أن سجل فوزًا شهيرًا 1-0 على ليفربول بقيادة آرني سلوت خلال مرحلة الدوري. كان أوسيمهن هو صاحب الفضل في الفوز في تلك المباراة، بعد أن سجل ركلة جزاء في الشوط الأول في اسطنبول، لكنه لا يخدع نفسه بشأن صعوبة المباراة الثانية، خاصة خارج أرضه.
في حديثه إلى CBS Sports حول احتمال مواجهة الريدز أو توتنهام، كان أوسيمهن صريحًا بشأن تفضيلاته. "لأكون صريحًا معك، مواجهة ليفربول الآن ستكون بمثابة انتقام"، أوضح المهاجم. "أي فريق نواجهه الآن... لن أقول الكثير، لكنني أود تجنب ليفربول. لكن إذا جاءوا، نعم، سنبذل قصارى جهدنا، لكن الأمر لن يكون سهلاً".
التحدي الذي تواجهه النخبة الأوروبية
يدرك المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا أن مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا لا تترك مجالًا للخطأ. ورغم أنه أعرب عن رغبته في تجنب مواجهة بعض الفرق، إلا أنه سرعان ما أشار إلى أن المستوى العالي للمنافسة في بطولة هذا العام يجعل كل قرعة صعبة.
وأبرز أوسيمهن التطور المستمر في كرة القدم الأوروبية كسبب يدعو إلى الحذر. "أعني أن هذه هي دوري أبطال أوروبا، ولا يوجد فريق سهل، ويمكننا أن نرى أداء بودو/جليمت الرائع في هذه البطولة. إذا كنت تريد الفوز، عليك أيضًا أن تلعب ضد الفرق الكبيرة وتثبت نفسك. لقد واجهنا ليفربول من قبل، لكننا لم نلعب في أنفيلد. إذا واجهناهم، فستكون مباراة رائعة. أعتقد أننا على مستوى المهمة، لن يكون الأمر سهلاً بالطبع، لكننا نملك الروح القتالية"، أضاف.
قرعة الأدوار الإقصائية يوم الجمعة تقترب
مع اقتراب موعد القرعة صباح الجمعة، ينتظر مشجعو غلطة سراي بفارغ الصبر لمعرفة ما إذا كانوا سيواجهون عملاقًا إنجليزيًا آخر. لقد أثبت الفريق التركي نفسه بالفعل كـ"قاتل العمالقة" هذا الموسم، لكن مواجهة ذهابًا وإيابًا ضد فريق ليفربول المتجدد الذي يسعى للانتقام من هزيمته في سبتمبر ستكون أصعب اختبار له حتى الآن.
لا يزال أوسيمهن يركز على الروح الجماعية داخل غرفة ملابس غلطة سراي، والتي كانت واضحة في أدائهم القوي ضد يوفنتوس. سواء كان ذلك بالعودة إلى شمال لندن لمواجهة توتنهام أو بزيارة تاريخية إلى أنفيلد، يعتقد المهاجم النيجيري أن فريقه يتمتع بالقوة الذهنية اللازمة لإحداث مفاجأة كبيرة أخرى على أكبر مسرح على الإطلاق.
