سيسك فابريغاس ينصح ألفارو موراتا بـ"تغيير مساره المهني" بعد طرد لاعب تشيلسي الفاشل إلى كومو
جنون موراتا بعد طرد المهاجم بسبب انهياره العصبي الذي استمر 60 ثانية
دخل موراتا في الدقيقة 57 مع فريق كومو - الذي يلعب فيه حالياً على سبيل الإعارة من ميلان - عندما كان فريقه متأخراً 2-0 في مباراة الدوري الإيطالي في ملعب جوزيبي سينيجاليا. مع سعي كومو للحصول على مكان في البطولات الأوروبية بينما تكافح فيورنتينا للبقاء في الدوري، قلص الفريق المضيف الفارق إلى النصف في الدقيقة 77 بهدف عكسي من فابيانو باريزي قبل أن يسيطر جنون موراتا على المباراة ويحسم النتيجة.
تسبب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في حصوله على أول بطاقة صفراء في المباراة في الدقيقة 88 قبل أن يزيد الأمور سوءًا بعد 60 ثانية فقط، حيث ضرب لوكا رانييري برأسه خارج منطقة اللعب وأسقط نجم فيورنتينا أرضًا. حصل موراتا على بطاقة صفراء ثانية وطرد من الملعب قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة.
كان فابريغاس غاضبًا بشكل مفهوم من زميله السابق في تشيلسي موراتا عند صافرة النهاية، وتساءل عن طرد اللاعب غير المبرر في الهزيمة المكلفة لفريقه.
فابريغاس ينصح موراتا بـ"تغيير مساره المهني" بعد طرده المكلف
وقال فابريغاس للصحفيين: "الاستفزاز جزء من كرة القدم. من لا يتحمل الاستفزاز عليه أن يغير مهنته.
"إنه لاعب متمرس، وأتوقع منه المزيد، لأن الفارق بين الفوز والخسارة ضئيل للغاية.
"لا أحب الأعذار. علينا أن نلعب لعبتنا. ما يقوله الآخرون لا يجب أن يهمنا".
وتابع فابريغاس، لاعب وسط برشلونة وتشيلسي وأرسنال السابق، حديثه عن هزيمة فريقه أمام فيورنتينا: "أنا منزعج لأنني لم أتمكن من مساعدة اللاعبين على فهم أهمية المباراة. أظهرت لهم خبرتي كلاعب كرة قدم خلال الأسبوع، ربما أكثر من اللازم، لكن ذلك لم يكن كافياً. نحن فريق شاب.
"لم تكن مباراة كرة قدم في الشوط الثاني. وبغض النظر عن ذلك، يجب الفوز بالمباراة بالدافع والطاقة المناسبين.
أشعر بالسوء كمدرب، لأنني لم أتمكن من نقل هذا إلى لاعبي فريقي اليوم. ربما كان ذلك في رؤوسنا. لقد أخطأنا في موقفنا، علينا أن نظهر رغبة أكبر. لم تعجبني الشوط الأول كثيراً، أما الشوط الثاني، أكرر، لم يكن مباراة كرة قدم".
موراتا، لاعب تشيلسي السابق الذي فشل في تحقيق النجاح، يعاني في فترة إعارته إلى كومو
موراتا، الذي يعتبر لاعباً محترفاً بكل معنى الكلمة، لعب في بعض أكبر الأندية في أوروبا بينما كان يكافح للعثور على نادٍ يضمه لفترة طويلة.
وقع اللاعب السابق في تشيلسي، الذي كان قد فشل في تحقيق النجاح، عقدًا قيمته 70 مليون جنيه إسترليني (95.5 مليون دولار) مع ريال مدريد في عام 2017، لكنه سجل 24 هدفًا و6 تمريرات حاسمة فقط في 72 مباراة، حيث عانى من صعوبة التكيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتقل في النهاية إلى أتلتيكو مدريد بعد عامين.
يلعب موراتا، قائد المنتخب الإسباني الفائز ببطولة يورو 2024، حالياً في فترة إعارته الثانية بعيداً عن ميلان، حيث يلعب بشكل أساسي كبديل لتاسوس دوفيكاس في كومو، ولم يسجل سوى هدف واحد وصنع تمريرتين حاسمة في 18 مباراة في جميع المسابقات. من غير المرجح أن تساعده أحدث إنجازاته في الحصول على بطاقة حمراء وتكبيد فريقه خسارة في تحسين مكانته لدى فابريغاس، الذي تعكس تعليقاته اللاذعة حقيقة لاعب يجب أن يكون قدوة أفضل بكثير في هذه المرحلة من مسيرته.
آمال موراتا في كأس العالم على المحك
تم استبعاد موراتا من تشكيلة لويس دي لا فوينتي الإسبانية في أكتوبر للمرة الأولى منذ 2018، ويواجه صراعًا متزايدًا للعودة إلى مستواه في الوقت المناسب لكسب مكان في تشكيلة لا روخا لكأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هذا الصيف.
قاد المهاجم الذي خاض 87 مباراة دولية منتخب بلاده إلى المجد في 2024، وسيكون استبعاده تمامًا من تشكيلة هذا الصيف خبرًا مهمًا، لكن عليه أن يصلح الأمور بسرعة مع فابريغاس وكومو من أجل العودة إلى مستواه على مستوى النادي أولاً. كما انفصل موراتا مؤخرًا عن زوجته أليس كامبيلو، في فترة صعبة بالنسبة للإسباني داخل الملعب وخارجه.
