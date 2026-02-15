سيسك فابريغاس ينصح ألفارو موراتا بـ"تغيير مساره المهني" بعد طرد لاعب تشيلسي الفاشل إلى كومو

دخل موراتا في الدقيقة 57 مع فريق كومو - الذي يلعب فيه حالياً على سبيل الإعارة من ميلان - عندما كان فريقه متأخراً 2-0 في مباراة الدوري الإيطالي في ملعب جوزيبي سينيجاليا. مع سعي كومو للحصول على مكان في البطولات الأوروبية بينما تكافح فيورنتينا للبقاء في الدوري، قلص الفريق المضيف الفارق إلى النصف في الدقيقة 77 بهدف عكسي من فابيانو باريزي قبل أن يسيطر جنون موراتا على المباراة ويحسم النتيجة.

تسبب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في حصوله على أول بطاقة صفراء في المباراة في الدقيقة 88 قبل أن يزيد الأمور سوءًا بعد 60 ثانية فقط، حيث ضرب لوكا رانييري برأسه خارج منطقة اللعب وأسقط نجم فيورنتينا أرضًا. حصل موراتا على بطاقة صفراء ثانية وطرد من الملعب قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة.

كان فابريغاس غاضبًا بشكل مفهوم من زميله السابق في تشيلسي موراتا عند صافرة النهاية، وتساءل عن طرد اللاعب غير المبرر في الهزيمة المكلفة لفريقه.